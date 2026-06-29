Markus Prettenthaler, Bürgermeister von Hirschegg-Pack, ist erleichtert. „Das Fest ist vorbei, alles ist gut gegangen.“ Am Wochenende, Samstag, 27. Juni, wurde ein Projekt eröffnet, das schon seinen Vorgänger Ex-Bürgermeister Johann Schmid jahrelang begleitet hat. Nun wurde es umgesetzt, die Multifunktionshalle samt Gasthaus, Pension und Shop wird von Franz Preitler geführt, der auch maßgeblich an der Umsetzung beteiligt war. Bei brütender Hitze fanden sich rund 500 Besucher und Besucherinnen zur offiziellen Eröffnung ein.

Segnung und Fest

Nach der Segnung durch Generalvikar Erich Linhardt kam es auch zu einigen Ansprachen – etwa durch Landesrätin Simone Schmiedtbauer und natürlich Bürgermeister Prettenthaler selbst. Unter die Gäste mischten sich zudem zahlreiche seiner Bürgermeisterkollegen wie etwa Landtagsabgeordnete Klaudia Stroißnig (Geistthal-Södingberg) , Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger (Söding-St. Johann), ÖVP-Landesgeschäftsführer Georg Pressler (Edelschrott), Thomas Seelaus (Preitenegg), Dieter Dohr (Bad St. Leonhard) und Joachim Schnabl (Lang).

Ehrentitel

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden Ex-Bürgermeister Johann Schmid mit der Ehrenbürgerschaft und der langjährige Amtsleiter Killian Renhart mit der Ehrenkunde ausgezeichnet. Die Gäste genossen die musikalischen Beiträge von Ortsmusik und Trachtenmusikkapelle sowie der beiden Chöre und ließen sich schließlich von Moderator Mario Fellner ins anschließende Vereinsfest überleiten, bei dem für Erfrischungen und kulinarische Stärkung gesorgt wurde.

„Es war ein wunderbares Fest“, freute sich Bürgermeister Prettenthaler, „demnächst geht es aber schon wieder weiter mit den Projekten auf der Pack – mit Kindergartenneubau, Bauhof und Nahwärme.“