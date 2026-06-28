Egal ob es hagelt, stürmt, schneit, regnet oder brennt – in Notlagen sind sie in kürzester Zeit zur Stelle. 52.949 Menschen sind steiermarkweit Teil der Feuerwehr. „Diese Leute lassen daheim im Ernstfall alles stehen und liegen und sind sofort zur Stelle“, ist Landesfeuerwehrsprecher Thomas Meier stolz. Deshalb haben die Wehren auch allen Grund, sich am Landesfeuerwehrtag am 26. und 27. Juni gebührend feiern zu lassen.

Während viele ehrenamtliche Organisationen händeringend nach Freiwilligen suchen, zeigen sich die Wehren in der Steiermark im Allgemeinen sehr zufrieden. „Wir haben ungebrochenen Zulauf bei der Jugend, die Zahlen sind stabil“, freut sich Meier. Rosig ist dennoch nicht alles, vor allem der Blick in die Zukunft wirft Ungewissheiten auf. „In den nächsten zehn Jahren gehen sehr viele Aktive in die Feuerwehrpension über, da müssen wir dann schauen, wie viele dann tatsächlich nachrücken wollen und können“, so Meier.

Landesfeuerwehrsprecher Thomas Meier © LFV

24/7 einsatzbereit

Dass Menschen gerne ihre Zeit spenden, sei eine schöne gesellschaftliche Entwicklung, sagt Meier, bedeutet im Fall der Feuerwehr aber auch große Verantwortung. „Wir mussten selbst neu denken lernen – die Feuerwehr ist ein Handwerk und nimmt Zeit in Anspruch, die man bereit sein muss, zu geben. Das ist nicht für alle machbar“, sagt er. In vielen ehrenamtlichen Organisationen könne man sich Dienste und Zeit fix einteilen, „bei uns sind Einsätze selten vorhersehbar. Da ist man eigentlich 24/7 einsatzbereit.“

Gleichzeitig habe die Bedeutung von Gemeinschaft einen positiven Effekt auf das Engagement der Steirerinnen und Steirer. „In vielen Gemeinden gibt es keine Post, kein Gasthaus, keinen Nahversorger mehr – aber die Feuerwehr gibt es überall. Sie ist Hilfsorganisation und sozialer Treffpunkt in einem. Jeder hat Platz, vom Lehrling bis zum Manager.“ Das mache das Freiwilligenwesen in Österreich auch besonders, so Meier. „Wenn es wo brennt, ist kurze Zeit später jemand da“ – und erinnert unter anderem an den 20. Februar 2026, ein Tag, an dem es steiermarkweit aufgrund massiver Schneefälle die meisten Einsätze an einem Tag seit der Einführung der Landeseinsatzzentrale gab.

Teamarbeit, Erste Hilfe, soziales Verhalten – die Feuerwehr ist laut Meier ein Geben und Nehmen. „Denn die Jungen gewinnen durch ihr Engagement so viele wichtige Fähigkeiten für ihr Leben, auch auf technischer Ebene. Arbeitgeber profitieren sehr davon.“

Mehr Freiwillige, aber weniger geleistete Stunden

Auch beim Roten Kreuz ist die insgesamt Zahl der Freiwilligen im Vergleich gestiegen, aber: „Im Rettungsdienst sind stundenmäßig weniger Menschen im Einsatz.“ Durch den Wegfall von fünf Prozent der Fahrten – unter anderem wegen der neuen Regelungen der ÖGK – habe es eine Verschiebung ins Wochenende und die Nacht gegeben. Die höhere Belastung halte Freiwillige davon ab, diese Dienste zu übernehmen. „Ein Einsatz bei Bereichen wie der ,Team Österreich-Tafel‘ ist leichter mit dem Alltag zu vereinbaren“, weiß Rotkreuz-Sprecher Valentin Krause. Dazu komme, dass Rettungsdienste eine vollwertige Ausbildung und regelmäßige Auffrischungen verlangen.

Rotkreuz-Sprecher Valentin Krause © Verena Koch

11.028 Freiwillige sind steiermarkweit im Einsatz, 5400 davon sind mit dem Rettungsdienst unterwegs. 2025 leisteten die Freiwilligen des Roten Kreuzes 1,93 Millionen unbezahlte Stunden. „Wären diese Menschen keine Ehrenamtlichen und bekämen einen klassischen Stundenlohn, würde das 58 Millionen Euro kosten.“

Auch wenn sich das Rote Kreuz im Moment über guten Zulauf freut, könne man mehr helfende Hände immer brauchen, betont Krause. „Wenn man mitmachen will, braucht man sich eigentlich nur in einer Rotkreuz-Stelle zu melden, wir finden für jeden etwas.“