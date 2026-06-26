Der Gemeinderat der Stadt Trofaiach hat in seiner Sitzung am Donnerstag unter anderem Dienstbarkeitsverträge mit der Energienetze Steiermark GmbH beschlossen. Diese bilden die Grundlage für den weiteren Ausbau wichtiger Leitungs- und Versorgungseinrichtungen in den Ortsteilen Schardorf, Gimplach, Kurzheim und Hafning.

Im Bereich der Raumordnung erfolgte die Beschlussfassung über die Verordnung des Bebauungsplanes Haiderhofweg, nachdem dieser zweimal aufgelegt war und zahlreiche Einwendungen der Anrainer berücksichtigt wurden.

Von der Landesregierung wurden für das Jahr 2026 Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 387.450 Euro genehmigt. Diese werden überwiegend für Infrastrukturmaßnahmen, den Radweg zum Trabochersee, Straßenbeleuchtungen und Darlehensrückzahlungen verwendet.

Erfreulich sei die Entwicklung der Stadtwerke Trofaiach GmbH. Die Bilanz für das Jahr 2025 weist einen Gewinn von 1.182.436,42 Euro aus. Ein Teil davon wird an die Eigentümer ausgeschüttet, während der verbleibende Betrag den Rücklagen zugeführt wird.