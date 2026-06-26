Johannes Brandegger werde an allen Ecken und Enden fehlen, ist in Eisenerz von vielen Menschen zu hören. Und damit haben sie sicher recht. Im Alter von 67 Jahren ist der HTL-Elektrotechniker am Dienstag nach langer schwerer Krankheit verstorben. „Friedlich eingeschlafen“ sei er, lässt seine Familie wissen.

Brandegger war ein Mensch, dessen Tag gefühltermaßen 48 Stunden hatte, um all das unterzubringen, was er vorhatte und auch durchführte. Sein berufliches Leben verbrachte er bis zu seiner Pensionierung an der Montanuniversität Leoben. Doch schon während dieser Zeit nahm er sich sehr viel Zeit für seine Passion, das Singen. Er selbst sorgte bei so manchen Solis für Begeisterung beim Publikum und auch die Liedertafel Erzberg, deren langjähriger Leiter er war, wurde bei Konzerten mit viel Applaus bedacht.

Ehrenamt als gelebte Realität

Ehrenamt war bei Johannes Brandegger kein leeres Wort, sondern gelebte Realität. Im Österreichischen Post- und Telegraphenmuseum im Eisenerzer Kammerhof brachte er sich ebenso ein wie als Regionalobmann des Chorverbandes Steiermark. „Bis auf die Feuerwehr und das Rote Kreuz war er fast bei jedem Verein mit dabei. Wenn er gebraucht wurde, war er da“, bestätigt ein Familienmitglied.

Brandegger verstand es, Menschen das Gefühl zu geben, wertvoll zu sein. Er stellte sich selbst in den Hintergrund, um der Sache willen. Seit Jahren sorgte er bei Veranstaltungen am Bergmannplatz für die richtige Beschallung. Auch kulinarisch brachte er sich ein und war ein unverzichtbarer Helfer der Eisenerzer Schmankerlstraße. Seine Verdienste blieben dem Land nicht verborgen. 2014 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen.

Brandegger hinterlässt eine Tochter und seine Mutter. Am Freitag, dem 24. Juli, besteht die Möglichkeit, sich von Johannes Brandegger am Stadtfriedhof in Eisenerz zu verabschieden. Die Urnenbeisetzung beginnt um 14 Uhr.