Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SeneCura-Pflegezentrum Kalwang erlebten vor kurzem ein aufregendes Abenteuer. Mit Neoprenanzügen und Paddeln machte sich das Team im Rahmen eines Betriebsausflugs fürs Rafting bereit.

Der Startpunkt zur Wildwasserpartie war in Palfau. Die Aufregung vor der wilden Fahrt im Boot am Fluss sorgte schon nach wenigen Augenblicken für pure Begeisterung und Spannung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Team wuchs weiter zusammen

Eine Herausforderung wie diese solle das Team zusammenwachsen lassen. Dass die Mission gelungen ist, bestätigen auch die Teilnehmer: „Solche gemeinsamen Aktivitäten schweißen einfach zusammen“, betont Mitarbeiterin Elke Schaupensteiner. Bei einem anschließenden Grillabend konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegezentrums ausrasten und führten angeregte Gespräche.

„Der Rafting-Ausflug und der gemütliche Ausklang beim Grillabend haben einmal mehr gezeigt, wie stark unser Team zusammenhält“, freute Hausleiterin Gudrun Richl.