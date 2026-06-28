Seit achtzehn Jahren reisen Musikerinnen und Musiker aus nahezu allen Kontinenten ins Lesachtal. Sie werden von international renommierten Dozenten unterrichtet und erarbeiten gemeinsam Werke der Kammermusik. Unter den Teilnehmenden finden sich junge Talente, Studierende, Profis und engagierte Laien. Vom 28. Juni bis 12. Juli verwandelt sich das Tal erneut in eine musikalische Klangwolke. Der New Yorker Musiker und Komponist Stephen Buck leitet seit drei Jahren den vierzehntägigen Kurs, den er von der amerikanischen Metropole aus organisiert.

Für Ferdinand Stadlober, Operations-Manager des Festivals, ist der Standort ein entscheidender Faktor: „Die AlpenKammerMusik könnte an keinem besseren Ort stattfinden als bei uns im Lesachtal. Die Naturbelassenheit und die Ruhe sind für viele internationale Musiker eine enorme Umstellung gegenüber den Metropolen, in denen sie leben und arbeiten. Hier finden sie Konzentration und Gelassenheit, die für die Kammermusik so wichtig sind.“

„Man kennt sich“

Stadlober koordiniert im Tal die gesamte Abwicklung – von der Unterbringung über die Organisation der Übungsräume bis hin zum Rahmenprogramm. Als Vermieter kennt er die Bedürfnisse der Musiker aus erster Hand. Großen Wert legen die Veranstalter auf die Einbindung ins Dorfleben. So arbeiten Vereine und Musiker eng zusammen und tragen so zum besonderen Charakter der Veranstaltung bei. Viele Musikbegeisterte kommen regelmäßig wieder. „Man kennt sich, grüßt einander und unterhält sich trotz Sprachbarrieren – das schätzen die Musiker sehr“, betont Stadlober.

Auch die Infrastruktur spielt eine wichtige Rolle. „Die Musiker genießen die ungestörte Arbeitsatmosphäre und finden mit dem akustisch hervorragenden Konzertsaal in der Kultur- und Freizeitanlage Lesachtal eine ideale Auftrittsmöglichkeit“, sagt Stadlober.