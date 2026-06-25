Mit einem Festakt erfolgte im Beisein von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) der Spatenstich für den Umbau des Schulcampus, der den Kindergarten (KIGA), die Kindertagesstätte (KITA), die Ganztagsschule (GTS), die vierklassige Volksschule und die Musikschule unter einem Dach vorsieht. In das Vorhaben, an dem in Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilung der Landesregierung und dem Wolfsberger Studio für Architektur Scheiberlammer bereits seit längerem gearbeitet wird, werden um die 3,3 Millionen Euro investiert.

„Wir haben sämtliche Fördermöglichkeiten ausgeschöpft, um diese wichtige Investition in die Zukunft der jüngsten Gemeindebürger zu ermöglichen. Der Schulcampus ist nach modernsten Gesichtspunkten geplant und soll Eltern und Schülern unserer Marktgemeinde die Möglichkeit bieten, unter optimalen Bedingungen hier zu leben“, stellte Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP) fest.

Auch die Reichenfelser Kinder fiebern dem Umbau schon entgegen © Herbert Hollauf

In seiner Ansprache hob Fellner die Nachhaltigkeit dieser Investition hervor, die langfristig großen Nutzen für die Gesellschaft bringe. Der reguläre Schulbetrieb soll auch in der Bauphase weiterlaufen. „Im Spätherbst könnte eine Teilfertigstellung geschafft sein“, meinte Projektplanerin Yvonne Lammer. Ziel sei es, mit geringen Eingriffen entsprechende Räumlichkeiten für die Erweiterung der Kinderbetreuung sowie zeitgemäße Proberäume für die Musikschule zu schaffen. Anstelle der alten Musikschulräume werden angemessene Aufenthalts- und Lernräume für die Nachmittagsbetreuung entstehen.

Musikschüler

Über dem neu geschaffenen Eingangsbereich des Kindergartens wird der Werkraum für die Volksschule angesiedelt. „Die Schüler und Schülerinnen der Musikschule werden in einem separaten Gebäudetrakt mit direktem Eingang und mehreren Räumlichkeiten sowie einem Probelokal an der Nordseite untergebracht“, so der Bürgermeister. Durch diese Anordnung erlangt die Musikschule ausreichend Distanz zu den Schul- und Lernräumen und es entsteht dadurch ein gemeinsamer zentraler Innenhof. „Der schattige Spielhof dient als ,grünes Herz‘ inmitten des Bildungscampus und wird von allen Seiten begehbar sein“, erklärt Führer. Am Dach des Schulgebäudes wird die südliche Dachfläche gänzlich mit einer PV-Anlage belegt. Anfang 2027 soll das Projekt seinen Abschluss finden.