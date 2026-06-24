Die Tennis-Arena Auen im Norden von Wolfsberg wird um Plätze für die Trendsportart Padel-Tennis erweitert. Der erste Indoor-Platz ist inzwischen fertig und kann über die App „Padel Mates“ stundenweise gebucht werden (nach der Regionseingabe erscheint der Court in Wolfsberg). Im Laufe des Sommers folgen noch drei Outdoor-Plätze. Dafür wird die Anlage Richtung Westen vergrößert, wo sich jetzt noch Ackerfläche befindet. Diese Mischung aus Tennis und Squash wird im Doppel auf einem von Glaswänden umgebenen Court gespielt und ist für Spieler jeden Alters geeignet.

„Mit der Eröffnung des ersten öffentlich zugänglichen Indoor-Padelplatzes in Wolfsberg entsteht ein neues Sportangebot für die gesamte Region“, erklärt der Wolfsberger Unternehmer Marcus Leeb, der für die Umsetzung des Projektes zusammen mit der „PHP Padel Campus GmbH“ eigens die „Padel Campus 9400 GmbH“ gegründet hat. Rund 300.000 Euro werden in die „Padel Tennis“-Anlage im Lavanttal investiert. Den Standort bei der Tennis-Arena Auen hat Jürgen Gündera mit seiner „GG Tennis GmbH“ bereitgestellt, wobei die Anlage täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat.

Im hinteren Teil des Bildes, angrenzend an die Tennisplätze, sind anstelle einer Ackerfläche die Outdoor-Padelplätze geplant © Bettina Friedl

„Ich habe viele Freunde, die Padel-Tennis spielen und so kam ich auf die Idee, in eine Anlage zu investieren“, erzählt Leeb. Einen Partner fand er im Wolfsberger Markus Pirker-Rodrix, Präsident des Kärntner „Padel Tennis“-Verbandes und langjähriger Förderer des Padel-Sports in Kärnten, der in seiner Heimat diesen Trend ebenfalls heimisch machen wollte. Pirker-Rodrix wiederum hat gemeinsam mit David Petrovici und Christofer Huber die „PHP Padel Campus GmbH“ gegründet, mit der in ganz Kärnten „Padel Tennis“-Anlagen umgesetzt werden. Neben Wolfsberg aktuell auch in Moosburg und St. Veit.

Die Projektpartner wollen die weltweit boomende Trendsportart Padel-Tennis langfristig im Lavanttal etablieren und ganzjährig zugänglich machen. Deshalb sind auch noch weitere Indoor-Padelplätze geplant: „Mit dem ersten Indoor-Padelplatz schaffen wir die Grundlage für den Aufbau einer nachhaltigen Padel-Community im Lavanttal. Unser Ziel ist es, Menschen aller Altersgruppen für diesen Sport zu begeistern. Wolfsberg soll zu einem weiteren wichtigen Padel-Standort des Landes ausgebaut werden“, sind sich die Geschäftspartner einig.

Trainingsangebote

Die Schaffung der drei Outdoor-Plätze ist in Vorbereitung, nach der Fertigstellung der Außenanlage im Laufe des Sommers sollen Abo-Modelle angeboten werden, die den Spielerinnen und Spielern garantierte Platzzeiten ermöglichen. Neben dem freien Spielbetrieb sind künftig auch Turniere, Vereinskooperationen, Firmen-Cups und Trainingsangebote geplant. Nähere Infos zum Padel-Boom in Kärnten gibt‘s unter www.padelcampus.at.