Rechnen gehört offenbar zu den großen Stärken am BG/BRG/BORG Köflach. Zumindest geben den Schülern und Schülerinnen die jüngsten Erfolge recht. Sowohl beim steirischen Unterstufenwettbewerb Ende Mai in Graz als auch beim Junior-Regionalwettbewerb in Judenburg Mitte Juni hat eine Abordnung des BG/BRG/BORG Köflach teilgenommen und konnte Erfolge nach Köflach holen.

Helle Köpfe

Die 57. Österreichische Mathematik-Olympiade (ÖMO) ist ein Förder- und Wettbewerbsprogramm für mathematisch interessierte Schülerinnen und Schüler in Österreich. Ziel ist es, mathematisches Denken, Kreativität und Problemlösefähigkeit zu fördern – auch das hat eine lange Tradition in Köflach.

Beim Unterstufenwettbewerb in Graz erreichten Niklas Karner (4F) eine Goldmedaille, Konstantin Puster (4F) und Luca Schlag (3E) holten sich die Silbermedaille und David Pölzl (3E) und Karl Waich (3C) vervollständigten den Erfolg mit Bronze. Beim Junior-Wettbewerb in Judenburg konnten Puster und Karner ihre Leistungen durch Silber und Bronze bestätigen.