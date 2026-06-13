Rund um den Tag der Milch, der heuer am 1. Juni stattfand, lud die Fachschule Maria Lankowitz unter Direktorin Simone Weber und Workshop-Leiterin Sandra Schindlbacher die 2b-Klasse der Mittelschule Voitsberg zu einem spannenden und abwechslungsreichen Workshop, der als zentrales Thema die Milch, deren Herstellung und Verarbeitung behandelte.

Die Schülerinnen und Schüler erkundeten das Thema in mehreren Gruppen. Ein Team verarbeitete das Grundnahrungsmittel beim „Cocktail-Shaken“ zu Mango-Lassi mit Naturjoghurt, alkoholfreier Pina Colada, Eiskaffee sowie einem Erdbeer-Shake mit Vanilleeis und verkostete die Kreationen danach. Milch war auch die Hauptzutat der gemeinsamen Jause, die die Jugendlichen selbst zubereiteten. Durch das händische Schütteln von Schlagobers wurde sogar eigenhändig Butter hergestellt und mit frisch gebackenen Weckerln serviert.

© Mittelschule Voitsberg

Besonders spannend für die Schülerinnen und Schüler war die Sensorikschulung, bei der alle Sinne miteinbezogen wurden: Neben einer Joghurt- und Käseverkostung gab es auch einen Escape-Room, bei dem das neu erworbene Wissen gefestigt und vertieft wurde. Das Highlight war der Melkwettbewerb an der „Melkliesl“, den die Schülerin Alena Kainz mit 2,75 Litern gemolkener Milch in nur einer Minute für sich entscheiden konnte.

© Mittelschule Voitsberg

„Die Jugendlichen wurden zu wirklichen Milchprofis gekürt und hatten viel Freude am Workshop, sie durften nach diesem perfekt organisierten Vormittag mit vielen neuen Eindrücken nach Hause gehen“, ist auch Klassenlehrerin Johanna Plos begeistert von den vielfältigen Aktivitäten zum Tag der Milch.