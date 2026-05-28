Wenn im Hühnerstall von Erhard und Eva Greinix in Edelschrott der Strom ausfällt, springt innerhalb von nur 15 Millisekunden ein ausgeklügeltes Notstromsystem an. „Frisch geschlüpfte Küken brauchen eine Raumtemperatur von 34 Grad. Fällt die Heizung eine Stunde lang aus, können sie erkranken“, erklärt Erhard Greinix. Da ein längeres Blackout für die Küken lebensgefährlich wäre und es in der Gegend immer wieder zu Stromausfällen kommt, musste sich der Landwirt etwas einfallen lassen.

Bereits 2011 hat er die ersten Photovoltaik-Module auf den Dächern seiner Wirtschaftsgebäude installiert. Heute kann er mit seiner 60-kWp-Anlage 96 Prozent des gesamten Stromverbrauchs seines Bio-Masthendlbetriebs selbst produzieren. „Ich hatte viele Ideen und mein Elektriker hat schon fast die Nerven verloren“, sagt Greinix. „Aber jetzt haben wir die Energieversorgung so gestaltet, wie wir sie uns vorgestellt haben.“

Weniger Stress für die Tiere

Errichtet hat er die PV-Anlage, um energieunabhängiger zu werden, die Umwelt zu schonen und vor allem für das Tierwohl: Fällt das computergesteuerte Stallmanagementsystem aus, das unter anderem die Fütterung, Lüftung, Heizung und das Licht steuert, bedeutet das großen Stress für die Tiere. „In Kombination mit einem Notstromaggregat und Stromspeichern sind wir jetzt dreifach gegen einen Stromausfall abgesichert“, erklärt Greinix.

Für ihren Innovationsgeist wurde die Familie von der Landeskammer Steiermark für die diesjährige Wahl zum „Bauernhof des Jahres” nominiert. Dank der breiten Unterstützung aus dem ganzen Ort erhielt sie bei dem Voting die meisten Stimmen und durfte sich schließlich über den Sieg freuen. „Damit haben wir nicht gerechnet, darum sind wir umso dankbarer für alle, die mitgefiebert und für uns abgestimmt haben“, freut sich Sabrina Greinix.

Sabrina Greinix wird den Hof von ihrem Vater übernehmen © STVP

Die 25-Jährige wird den landwirtschaftlichen Betrieb in absehbarer Zeit von ihrem Vater übernehmen. „Die Arbeit in der Natur und mit Tieren ist wunderschön, aber auch herausfordernd. Ich bin meine eigene Chefin, muss aber natürlich auch Verantwortung und Risiko tragen“, sagt sie. Erneuerbare Energie zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Sabrina Greinix hat Umweltsystemwissenschaften studiert, arbeitet im Bezirk Voitsberg als Klima- und Energie-Modellregionmanagerin und hat eine Ausbildung zur Energieberaterin abgeschlossen. Ihr Ziel ist es, den Betrieb so energieautark wie möglich zu führen.

Mooskirchner Käserei

Der drittbeliebteste Bauernhof des Jahres liegt ebenfalls in der Weststeiermark: Kerstin und Karl Klug aus Mooskirchen punkteten mit ihrem Tierwohlstall und ihrer Hofmolkerei. Kerstin Klug beherrscht außerdem das Handwerk des Käsens und hat 13 verschiedene Sorten im Angebot. Im August bringt sie eine neue Sorte auf den Markt: „Wolfis Pfefferbiss“, der vier Monate reift. 50.000 bis 70.000 Liter Milch verarbeitet die Landwirtin pro Jahr. Zwischen 80 und 90 Prozent des Strom- und Wärmebedarfs ihres Betriebs werden durch erneuerbare Energie gedeckt.