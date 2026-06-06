Beim österreichischen Schulhandball-Finale in Radstadt erspielte sich das Handballteam der Mittelschule Voitsberg vor kurzem eine Bronzemedaille. Es war das erste Mal, dass einem Team der Mittelschule die Qualifikation für das Finale gelang.

„Von Beginn an hat die Mannschaft gezeigt, dass sie nicht nur dabei sein, sondern auch ganz vorne mitspielen will. Mit viel Tempo, Leidenschaft und beeindruckendem Teamgeist haben sich die Voitsberger durch das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld gekämpft“, erzählt der ehemalige HSG-Handballer Otmar Pusterhofer, der unter anderem Sport an der Mittelschule unterrichtet und zusätzlich als Schulsportkoordinator im Bezirk tätig ist.

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Geradezu dramatisch verlief das Spiel um den Einzug in das Finale gegen die starke SMS Schwaz. In einem echten Handball-Krimi lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch. Sekundenlang war alles offen, doch am Ende fehlte das berühmte Quäntchen Glück: Mit 8:9 musste sich die SMS Voitsberg denkbar knapp geschlagen geben.

„Rang 3 in Österreich – ein gigantischer Erfolg, auf den die gesamte Schulgemeinschaft stolz sein kann“, lobt Pusterhofer sein Team.