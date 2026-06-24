Am Mittwoch wurde ein Prozess gegen einen Kärntner Mediziner (68) fortgesetzt. Unter anderem hatte der Mann seine Patienten mit Infusionen aus Pflanzen wie Katzenkralle und Ginkgo behandelt. In der Verhandlung am Mittwoch waren Sachverständige am Wort, die den Angeklagten schwer belasteten.

Der mittlerweile pensionierte Arzt musste sich vor Richterin Michaela Sanin wegen grob fahrlässiger Tötung einer 14-jährigen Krebspatientin und eines Tätowierers und der Gefährdung von tausenden Menschen verantworten. Ein Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie, der den Fall untersucht hatte, sieht eine kausale Verbindung zwischen dem Tod des Tätowierers und den Infusionen. „Aus meiner Sicht hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Überempfindlichkeitsreaktion auf die Infusionen stattgefunden.“ Solche Infusionen seien auch bei gesunden Menschen keinesfalls zu empfehlen. Der Angeklagte hatte die Extrakte von einem in Kärnten praktizierenden „Alchemisten“ bezogen, der diese als Nahrungsergänzungsmittel verkauft.

Angeklagter nicht geständig

Die Ansicht des Angeklagten, eine allergische Reaktion führe nicht zu Herzinfarkt oder Schlaganfall, sei nicht korrekt, so der Gutachter. Auch das Argument, dass der Patient 17 Infusionen zuvor gut vertragen habe, ließ dieser nicht gelten: „Das erscheint logisch, entspricht aber nicht der klinischen Erfahrung.“ Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück, er ist nicht geständig. Der Prozess wurde zur Befragung weiterer Zeugen vertagt. Es gilt die Unschuldsvermutung.