Wohnen wird kostspieliger. Speziell in Tirol, wo Eigentumswohnungen österreichweit am teuersten sind. Auch in Osttirol spitzt sich die Lage zu, wie der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) im Rahmen einer Pressekonferenz in Lienz gemeinsam mit der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) Tirol erläuterte. So liegt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen heuer bei 3523 Euro pro Quadratmeter. Mietwohnungen würden im Schnitt 14,31 Euro pro Quadratmeter kosten – ein Anstieg von 10,8 Prozent in einem Jahr. Für den ÖGB sind dies alarmierende Zahlen, über Arbeit alleine wäre Eigentum für viele Osttirolerinnen und Osttiroler nicht mehr leistbar – zumal im Bezirk Lienz das geringste Durchschnittseinkommen im Land zu verzeichnen sei.

„Es braucht dringend eine Verbesserung der Situation“, mahnte Sonja Föger-Kalchschmied, geschäftsführende ÖGB-Vorsitzende in Tirol, an. „Wer Vollzeit arbeitet, muss sich ein gutes Zuhause leisten können. Das ist heute nicht mehr die Realität.“ Als Konsequenz hat man ein zehn DIN-A4-Seiten starkes Positionspapier verfasst, das in Lienz vorgestellt wurde. Motto: Lebensraum statt Spekulationsobjekt. Ziel ist es, zentrale Probleme am Wohnungsmarkt zu benennen und politische Lösungswege aufzuzeigen. Letztere wurden von Seiten des ÖGB bereits an die Entscheidungsträger im Land übermittelt.

Geförderten Wohnbau weiter forcieren

Als Chance hat man das Thema Förderung identifiziert. „Der geförderte Wohnbau in Tirol funktioniert. Er ist österreichweit ein Vorzeigemodell, aber er muss forciert werden“, betonte Christian Hauser, GBH-Landesgeschäftsführer. 1500 mehr geförderte Einheiten seien ein erstes Ziel. Ursächlich für viele Probleme sieht der Gewerkschaftsführer, dass der privat finanzierte Wohnungsbau massiv eingebrochen sei. „Jetzt braucht es eine starke öffentliche Hand.“ Hauser schlug dazu ein „Bonus-Malus-System“ vor: Gemeinden, die mehr Wohnraum fördern, sollen von Bedarfszuweisungen stärker profitieren – und umgekehrt.

Christian Hauser, Landesgeschäftsführer von Bau-Holz, betonte die Wirksamkeit des geförderten Wohnbaus © Andre Schmidt

Zudem dürften öffentliche Aufträge nicht mehr nach dem Billigstbieter-Prinzip vergeben werden, sondern an den „Bestbieter“. Qualität, Regionalität und faire Arbeitsbedingungen haben in Hausers Augen Vorrang vor günstigen Preisen: „Jeder Euro, der in Tirol investiert wird, schafft regionale Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze.“ Die Folge wären mehr Impulse gerade für ländliche Regionen wie Osttirol. Hauser: „Der Bau ist der Motor der Regionen. Wenn der Motor stockt, bröckelt alles andere.“ Wichtig sei es zudem, dass die geförderten Wohnungen, auch bei den Menschen, bei den Tirolern, ankämen und nicht anderweitig etwa im Bereich „Airbnb“ genutzt werden.

„Müssen die Daumenschrauben anziehen“

Benjamin Plach, ÖGB-Rechtsschutzexperte, legte den Finger in eine andere Wunde vieler Gemeinden: „Wir müssen weg von den Widmungen auf der grünen Wiese und stattdessen brachliegendes Bauland aktivieren.“ Er sprach sich für eine Baulandmobilisierungsabgabe für ungenutztes, gewidmetes Bauland aus – orientiert am Verkehrswert. „Es dürfen nicht immer nur einige wenige profitieren, sondern die breite Bevölkerung.“ Plach forderte zudem, die gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. So könne bei als Bauland gewidmetem Privateigentum von über 2500 Quadratmetern fast die Hälfte der Fläche nach zehn Jahren Nichtbebauung zum Freiland zurückgewidmet werden. Ähnliches würde für die mit 1. Jänner verschärfte Leerstandsabgabe gelten, die zu wenig Gemeinden entsprechend umsetzen würden: „Da müssen wir die Daumenschrauben anziehen.“

Föger-Kalchschmied brachte im Angesicht der aktuellen Hitzewelle noch die Qualität neuer Wohnungen auf den Tisch: „Klimafitte Wohnungen werden immer wichtiger.“ Generell fordert sie, dass Wohnen wieder für alle Generationen möglich wird: „Wir brauchen Starter-Mietwohnungen, günstige WGs und inklusive Angebote.“ Für die ÖGB-Vorsitzende steht fest: „Wohnraum ist Lebensraum. Hier erleben wir unsere persönlichsten Geschichten, ziehen Kinder groß, finden Rückzug und Sicherheit. Wohnen ist kein Luxus, sondern Grundlage eines guten Lebens.“