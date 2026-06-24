„Ich habe ein Jahr lang an vorderster politischer Front gekämpft, war in jedem Ministerium.“ Stefanie Blase trommelt für ihre Elterninitiative „Smartphone-freie Kindheit Österreich“. Das Netzwerk dahinter würde inzwischen mehr als 30 Organisationen weltweit versammeln, in Österreich seien rund 3800 Familien verknüpft. Das Ziel? Kinder und Jugendliche im digitalen Raum besser zu schützen. Dem scheint Blase, Obfrau des Vereins, näherzurücken, wie sie – per Video zugeschaltet – einer Medienrunde in Lienz erklärte. „Es hat mich überrascht, wie viel Gehör wir in der ersten Regierungsreihe bekamen.“ Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Social-Media-Altersgrenze begrüßt Blase, sieht sie aber nicht als „Allheilmittel.“ Auch Kontroll-Apps stießen an ihre Grenzen: „Dass es Elternbewegungen wie unsere braucht, zeigt, dass der Schutz nicht ausreicht.“

Erste Regionalgruppe im Bezirk Lienz

Ungewohnte Unterstützung erfährt Blase aus Osttirol. Hier hat sich eine Regionalgruppe gegründet – einzigartig in Österreich. Unter Leitung von Barbara Mair, selbst Mutter eines zehnjährigen Bubens, hat die Gruppe einen eigenen offenen Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten im Bezirk verfasst. „Wir sind besorgt“ – so beginnt er. Unterzeichnet wurde der mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gespickte Brief von 101 involvierten Osttirolern: 24 aus der Ärzteschaft, elf Psychologinnen, Psychologen und Psychotherapeuten, 53 pädagogische Lehrkräfte sowie 13 Personen aus therapeutischen und Sozialberufen.

Kinderarzt Veit Krösslhuber berichtet aus dem Alltag in seiner Ordination © Andre Schmidt

Einer davon: Kinderarzt Veit Krösslhuber. Er berichtete aus dem Ordinationsalltag. So sei kürzlich ein dreijähriges Mädchen bei ihm gewesen. Auf englisch könne es bis zwanzig zählen, erzählten die Eltern stolz. Als Krösslhuber der Kleinen drei Buntstifte zeigte, konnte sie damit jedoch wenig anfangen. Da würden die Alarmglocken schrillen. Zählen konnte das Kind gar nicht, es hatte die Laute per Smartphone „gelernt“ und imitiert. Auch müssten immer mehr Kinder zur Logopädie. „Sprache lernen wir durch Interaktion, durch Blickkontakt, nicht durch Beschallung.“ Bei Jugendlichen nähmen die Auffälligkeiten ebenso zu: „Einer zog noch während der Untersuchung das Handy aus der Tasche. Er konnte gar nicht ohne.“ Bei anderen hätte der Verdacht des Autismus bestanden, eine Abklärung bewies das nicht: „Es war Smartphone-Sucht, die Symptome sind dem Autismus sehr ähnlich.“

Ohne Langeweile gibt es keine Kreativität

Noch eine Thematik führte der Mediziner an: „Es fehlt die Pause. Früher war es oft langweilig.“ Jetzt wäre jede freie Minute gefüllt, Kinder und Jugendliche würden ihre Gedanken nicht mehr schweifen lassen. „Sie haben keine Zeit mehr zum Tagträumen. Aber ohne Langeweile gibt es keine Kreativität.“ Schlussendlich nannte Krösslhuber das Thema Cybermobbing, das sich zum Ganztagsproblem entwickelt hätte: „Früher wurde in der Schule gehänselt, danach war Ruhe. Heute geht das Mobbing am Nachmittag in der Social-Media-Gruppe weiter.“

Beistand bekam der Kinderarzt von Anita Granig. Sie ist eine auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Psychotherapeutin aus Lienz. Auch sie berichtete vom massiver Überforderung der Kinder in der digitalen Welt, von schlechtem Schlaf, fehlenden Regenerationsprozessen im Gehirn, mangelnder Fähigkeit zur Konfliktlösung und sozialer Unsicherheit: „In der digitalen Welt können sie der Held sein. Das ist eine pseudoseelische Grundbefriedigung.“

„Smartphone-freie“ Schulkasse am Gym

Die Osttiroler haben derweil einen ersten Erfolg errungen: Am Gymnasium Lienz wird es mit kommendem Schuljahr eine 1. Klasse geben, in der zumindest die Hälfte der Schülerinnen und Schüler für die ersten zwei Jahre maximal ein „Simplephone“ ohne Internet besitzen wird. Zusammen mit Schulleiter Christian Zach hat die Regionalgruppe um Mair eine freiwillige Selbstverpflichtung verfasst, die von den Eltern unterzeichnet wurde. Weitere Klassen beziehunsgweise Schulen sollen folgen. Stefanie Blase freut das Engagment aus Lienz: „Es beginnt bei uns Eltern, unseren Kindern die Zeit zu schenken, die sie brauchen. Schenken wir ihnen ihre Kindheit.“