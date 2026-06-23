Nach dem Unternehmer Natalis Ganzer und der „sun-matrei ganzer og“ wurde nun auch über das Vermögen von Friedrich Ganzer (77) ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Damit kam es innerhalb von nur acht Tagen zu drei eng miteinander verbundenen Insolvenzen. Bemerkenswert: Alle drei Verfahren stehen im Zusammenhang mit der Immobilienvermietung, zudem bewegen sich die angegebenen Verbindlichkeiten jeweils in nahezu derselben Höhe.

Der Unternehmer beschäftigt sich mit der Immobilienvermietung und hat keine Mitarbeiter. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Eigenangabe auf rund 4,85 Millionen Euro. Über die Ursachen der Insolvenz liegen derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens wurde von einem Gläubiger eingebracht.

Bereits am 15. Juni war über das Vermögen von Natalis Ganzer (45) ein Konkursverfahren eröffnet worden. Der Matreier Unternehmer ist in den Bereichen Sprachdienstleistungen und Immobilienvermietung tätig. Seine Verbindlichkeiten wurden mit rund fünf Millionen Euro angegeben.

Geschäftszweig Immobilienvermietung

Nur wenige Tage später, am 19. Juni, folgte die Insolvenz der „sun-matrei ganzer og“, deren unbeschränkt haftende Gesellschafter Natalis und Friedrich Ganzer sind. Auch das Unternehmen ist im Bereich der Immobilienvermietung tätig. Die aushaftenden Verbindlichkeiten wurden mit rund 4,8 Millionen Euro beziffert.

Zum Insolvenzverwalter aller drei Verfahren wurde Rechtsanwalt Gerhard Seirer aus Lienz bestellt. Gläubigerforderungen im Verfahren gegen Friedrich Ganzer können bis 27. Juli über den KSV1870 angemeldet werden. Die erste Prüfungstagsatzung wurde für den 10. August angesetzt.