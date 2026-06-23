90.000 Zwanzig-Euro-Noten, insgesamt 1,8 Millionen Euro, waren am Montagvormittag direkt vor dem Grazer Rathaus ausgelegt: Ein blauer Teppich aus Spielgeld, der durchaus für Aufsehen sorgte. Die Summe war freilich nicht zufällig gewählt: Es geht um jene Schadens- bzw. Verdachtssumme, die von der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Grazer FPÖ-Finanzskandal genannt wird – wir berichteten ausführlich.

Aufgelegt hat die „Blüten“ ein neu gegründetes Grazer Kollektiv namens Blütenzauber – und das natürlich nicht zufällig wenige Tage vor der Grazer Gemeinderatswahl. Hinter dem Kollektiv stehen mehr als 30 selbstständig und unselbstständig Erwerbstätige aus den Bereichen Kunst, Soziales, Handel, Kultur, Sport, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Industrie. Alle Beteiligten sind politisch unabhängig, heißt es. Das Ziel der Gruppe ist es, „durch künstlerische Interventionen gesellschaftlich relevante Themen sichtbar zu machen und damit einen Beitrag zu einer offenen, liberalen und demokratischen Gesellschaft zu leisten“, formulierte man in einer gemeinsamen Aussendung. Mit der Aktion möchte man dazu anregen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die Bedeutung von politischer Verantwortung und Vertrauen bei seiner Wahlentscheidung zu reflektieren.

Alle Geldscheine wurden von Hand im Siebdruckverfahren hergestellt, finanziert wurde die Aktion vollständig aus Eigenmitteln der beteiligten Personen. Das verwendete Papier wurde von der Kunstvereinigung „Aporon 21“ gespendet.

In Kürze sollen die Spielgeldscheine zum Stückpreis von 20 Euro verkauft werden. Die Hälfte des Erlöses geht an das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), die übrigen 50 Prozent fließen in zukünftige Projekte des Kollektivs Blütenzauber. Wo die Scheine/Werke verkauft werden, wird noch bekanntgegeben.