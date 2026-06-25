Kürzlich fand im Gasthof Fradler am Gunzenberg der Ortsparteitag der FPÖ Mölbling im Beisein von FPÖ-Generalsekretär und Landtagsabgeordneten Josef Ofner statt. Im Rahmen des Ortsparteitages wurde Wolfgang Moser einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann der FPÖ Mölbling gewählt.

Ebenso einstimmig wurde der amtierende Bürgermeister Bernd Krassnig als Spitzen- und Bürgermeisterkandidat für die kommende Gemeinderatswahl 2027 nominiert. „Mit dieser klaren Entscheidung bekräftigte die FPÖ Mölbling ihren Kurs, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen und die positive Entwicklung der Gemeinde weiter voranzutreiben“, heißt es von der Partei.

„Mit voller Kraft für die Bevölkerung“

Ofner gratulierte dem neu gewählten Obmann sowie dem Gemeindechef zur erneuten Nominierung. In seiner Ansprache betonte Ofner: „Wir haben mit Wolfgang Moser einen engagierten Obmann, der mit vollem Tatendrang die Ortsgruppe in die Zukunft führen wird. Gratulation auch an Bürgermeister Bernd Krassnig zur Nominierung. Er hat in den letzten Jahren als Bürgermeister bewiesen, dass er das Ohr an der Bevölkerung hat und sich den Sorgen der Menschen annimmt.“

Moser bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen: „Die einstimmige Wahl ist für mich Auftrag und Motivation zugleich. Gemeinsam mit unserem Bürgermeister, unserem engagierten Team und den vielen neuen Mitgliedern werden wir weiterhin mit voller Kraft für die Anliegen der Mölblinger Bevölkerung arbeiten.“

Krassnig zeigte sich vor allem über die geschlossene Unterstützung erfreut: „Dieses starke Votum ist eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit und zugleich ein Auftrag für die Zukunft. Gemeinsam werden wir den erfolgreichen Weg für Mölbling fortsetzen und unsere Gemeinde weiterhin verantwortungsvoll gestalten.“