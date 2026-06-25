Ein Fahrzeugbrand hat Donnerstagmittag in der Gemeinde Eberstein (Bezirk St. Veit/Glan) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein 76-jähriger Landwirt war kurz nach 12 Uhr mit Mäharbeiten auf einer Wiese beschäftigt, als sein Traktor plötzlich Feuer fing. Der Brand brach laut Polizei im Bereich der Motorhaube aus. Der Landwirt und sein 47-jähriger Sohn versuchten zunächst, die Flammen selbst zu bekämpfen. Als dies nicht gelang, alarmierten sie die Feuerwehr.

Keine Verletzten

Die Freiwilligen Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen rückten mit insgesamt 20 Einsatzkräften aus. Den Florianis gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und das Feuer vollständig zu löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.