Die Genfer Flüchtlingskonvention, die demnächst 75 Jahre alt wird, steht in Österreich unter Druck. Zwar sind die Asylantragszahlen so niedrig wie seit dem Coronajahr 2020 nicht mehr. Dennoch setzt die Regierungspolitik bei der Umsetzung des neuen EU-Migrations- und Asylpaktes auf eine weitere Verschärfung des Asylkurses.

In der angstfördernden Rhetorik von Innenminister Karner und den FPÖ-Landesflüchtlingsreferenten - in der Steiermark Hannes Amesbauer - erscheinen die Flüchtlinge nur als Sicherheitsrisiko und Kostenfaktor. Amesbauer will die Steiermark für Flüchtlinge so unattraktiv wie möglich machen. So wollte er auch bestimmte Asylwerber vom Zugang zur Lehre ausschließen. Dabei müsste ein guter Teil der Gastbetriebe ohne diese Menschen zusperren und es gibt unzählige Beispiele gelungener Integration.

Recht auf Familiennachzug wichtig

Dafür ist auch das Recht auf Familiennachzug wichtig, das von der österreichischen Regierung trotz europarechtlicher Verpflichtung fast völlig eingeschränkt wurde. Bis die Gerichte anders entscheiden, hat sie ihr Ziel schon erreicht.

Neuestes Steckenpferd des Innenministers sind die im Europäischen Parlament mit rechtsextremer Unterstützung genehmigten Rückkehrzentren, die im EU-Ausland verwirklicht werden sollen. Dorthin sollen auch abgelehnte Asylwerber geschickt werden können, die keinen Bezug zu diesem Land haben. Der Name ist ein Euphemismus, da es sich ja gerade nicht um eine Rückkehr handelt.

Diese scheitert meist an der mangelnden Kooperation der Herkunftsländer. Die Kosten solcher Zentren stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. England hat das Abenteuer mit dem Asylzentrum in Ruanda mehr als 800 Mio. EUR gekostet, bevor es 2024 aufgegeben werden musste.

Wolfgang Benedek ist Professor für Völkerrecht im Ruhestand an der Universität Graz.