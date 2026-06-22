Politik ist die Kunst des Möglichen. Ein Ausspruch, der Bismarck zugeschrieben wird. Und mit dem gern gerechtfertigt wird, wenn Wahlversprechen gebrochen werden. Oft ist es eine billige Ausrede. Eine Ausrede, die verschleiern will, dass etwas zu vollmundig versprochen wurde. Oder dass man sich nicht ausreichend darum bemüht hat, andere Parteien zu überzeugen, das Vorhaben zu unterstützen. Das Ergebnis einer solchen Unterstützung wird in der Regel ein Kompromiss sein. Das mag schmerzlich sein, wenn der „Markenkern“ der Partei dadurch in Frage gestellt werden kann oder wenn die Gefahr besteht, dass Wählerinnen und Wähler enttäuscht werden.

Das Problem ist aber nicht der Kompromiss, sondern die Kommunikation vorher und nachher. Wahlversprechen sollen sich daran orientieren, was dem Gemeinwohl dient. Ziel muss ein gutes gemeinsames Leben sein. Daran sind Versprechen wie Maßnahmen zu messen. Ist eine Maßnahme notwendig, um dieses Ziel zu erreichen, dann liegt es in der Verantwortung der Regierenden, sie umzusetzen.

Denn Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Ein Beispiel: Die Sicherheitslage hat sich grundlegend verändert. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat gezeigt, dass Staaten nach wie vor ein schlagkräftiges Heer brauchen. Für Österreich hat die Wehrdienstkommission daraus den Schluss gezogen, dass der Wehrdienst verlängert werden muss. Dass das manchen nicht gefallen wird, liegt auf der Hand. Ist die Maßnahme aber notwendig, dann muss durch sachliche Information und ehrliche Diskussion Überzeugungsarbeit geleistet werden. In der Bevölkerung wie in der Regierung. Denn ein „mehr war leider nicht möglich“ wird Österreich im Ernstfall nicht schützen.

Irmgard Griss © Sonstiges

Irmgard Griss war Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Abgeordnete zum Nationalrat der Neos.