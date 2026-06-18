Küsschen links, Küsschen rechts – so empfing EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyi beim G7-Gipfel in Evian. „Das Blatt wendet sich für die Ukraine“, befand sie. Die EU wähnt sich auf der Siegerstraße gegen ein erschöpftes Russland. Eine Sicht, im Einklang mit vielen Analysten und dem Großteil der Medien in Europa.

Dieser Hurra-Optimismus ist brandgefährlich für den ganzen Kontinent. Dahinter steht die Illusion, Russland in die Knie zwingen zu können: Mit Hilfe milliardenschwerer Waffenlieferungen an die Ukraine, der Drohnendominanz des überfallenen Staates, der sich so mutig verteidigt, und von Sanktionspaketen gegen Russland. „Jetzt noch einmal alles mobilisieren, dann haben wir Moskau in die Enge getrieben“, lautet die Parole. Parallel dazu die Phantasie der Aufnahme der Ukraine in die EU. Ein Spiel mit dem Feuer.

Wie wäre es, zu versuchen in den Schuhen des anderen zu gehen? Zu überlegen, wie die Idee eines Nato- oder EU-Mitglieds Ukraine in Moskau ankommt? Denn die Spirale dreht sich leider weiter: Es ist abzusehen, dass Ziele in Russland angegriffen werden, nicht nur von ukrainischem, sondern auch von EU-Territorium aus.

Wie das Amen im Gebet werden russische Attacken gegen Kiew und andere Städte folgen, verbunden mit Toten, Verletzten und unsäglichem Leid. Und niemand kann ausschließen, dass Moskau Atomwaffen in Richtung Westen abfeuert.

Ich wünschte mir, dass Frau von der Leyen, aber auch Merz, Macron, Starmer & Co zumindest einen kleinen Teil ihrer Kriegs-Anstrengungen für eine diplomatische Problemlösung verwendeten. Gesprächskanäle, diskret, zielgerichtet, wie es die Aufgabe von Diplomatie ist. Am Ende kann nur eine ausverhandelte Konfliktlösung stehen. Besser heute als morgen. Ansonsten, Europa, gute Nacht.

© KLZ

Gerhard Seifried, Ex-Journalist und Ex-Politiker, berät als Executive-Coach Manager und Politiker.