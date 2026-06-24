Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden kürzlich verdiente Kärntnerinnen und Kärntner geehrt. Unter ihnen auch Günther und Astrid Stippich aus St. Andrä. Als langjähriger Obmann der Theatergruppe Maria Rojach erhielt Günther Stippich den „Kärntner Lorbeer in Bronze“ und seine Frau Astrid bekam als Obfrau der Stadtkapelle St. Andrä samt Jugendblasorchester für ihre ehrenamtliche Tätigkeit den „Kärntner Lorbeer in Bronze“ verliehen.

Überreicht wurde die Auszeichnung von Landeshauptmann Daniel Fellner, der selbst ein St. Andräer ist, im Beisein von Stellvertreter Martin Gruber sowie Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. St. Andräs Bürgermeisterin Maria Knauder ließ sich die Ehrung nicht entgehen. Aber nicht nur, weil es „ihre“ Gemeindebürger sind, sondern auch aus privaten Gründen: „Es war mir eine große Freude, bei der Verleihung dabei zu sein und zwei engagierten Persönlichkeiten aus unserer Stadtgemeinde St. Andrä zu gratulieren. Als Bürgermeisterin danke ich beiden herzlich für ihren wertvollen Einsatz für unsere Gemeinschaft. Und als Schwester erfüllt mich die Auszeichnung meines Bruders und meiner Schwägerin natürlich auch mit besonderem Stolz.“