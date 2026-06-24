Um kurz vor 15 Uhr kam es bei Lamm (Gemeinde St. Marein bei Graz) zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Rasch folgte die Alarmierung der Einsatzkräfte und um 15.02 Uhr rückten die FF Petersdorf II und die FF Breitenbuch unter dem Alarmstichwort „Eingeklemmte Person“ zur Unfallstelle aus.

Pkw lag auf der Seite

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort stellte sich heraus, dass sich die beiden Fahrzeuginsassen selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien konnten. Der Pkw war auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen“, berichtet man seitens der FF Petersdorf II. Die Hintergründe zum Unfall sind noch unklar. Die Insassen sind leicht verletzt und wurden durch das Rote Kreuz versorgt.

Die Feuerwehr sicherte unter der Einsatzleitung von Manuel Reinhart (FF Petersdorf II) die Straße ab und baute einen Brandschutz auf. Anschließend stellten die Feuerwehrmitglieder das Unfallfahrzeug mithilfe der Seilwinde wieder auf und bereiteten es für das Abschleppunternehmen vor. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte der Einsatz beendet werden.