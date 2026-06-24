Schande von Gijon? Nie gehört. Man hätte Kevin Danso auch nach einer Sichtung von Außerirdischen befragen können, sein Blick wäre vermutlich genauso voller Fragezeichen gewesen. Aber gut, mit Geburtsjahr 1998 muss man sich keineswegs schämen, von diesem Ereignis noch nie gehört zu haben, noch dazu, wenn man seine Jugend in England verbracht hat. Zusätzlicher „Trost“: Bei eifrigem Medienkonsum stehen die Chancen nicht allzu schlecht, dass sich diese vermeintliche Wissenslücke in den kommenden Tagen bis zum dritten ÖFB-Gruppenspiel gegen Algerien schließen lässt.

Die Kurzfassung der für das österreichische Nationalteam unrühmlichen Geschichte: WM 1982, Nichtangriffspakt zwischen Österreich und Deutschland, beide steigen auf, Algerien muss stattdessen die Heimreise antreten, Algerien bitterböse und völlig zu Recht beleidigt.

Fußballhistorisch entbehrt es also nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet Algerien und Österreich die Vorrunde dieser Weltmeisterschaft beschließen und somit im Wissen um die Ausgangsposition darauf reagieren könnten – die parallel ausgetragene Begegnung zwischen Argentinien und Jordanien hat für die Tabelle keine Relevanz mehr, die Südamerikaner stehen als Gruppensieger fest, Jordanien als Letzter.

Die exakte Konstellation steht zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht fest. Mit Sicherheit lässt sich bisher sagen, dass die ÖFB-Auswahl bei jedem Punktegewinn fix Zweiter wäre. Und genau an dieser Stelle beginnen die Festspiele für wahlweise Mathematiker oder Verschwörungstheoretiker.

Der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Österreich in Gijon ist eines der unrühmlichsten Kapitel der WM-Geschichte © IMAGO

Denn während der Gruppenzweite im Sechzehntelfinale auf den Sieger der Spanien-Gruppe, also höchstwahrscheinlich den Europameister selbst, antreten muss, könnte sich der dritte Gruppenplatz als Vorteil erweisen. Noch nicht auszuschließen ist trotz der jeweiligen Siege gegen Jordanien allerdings auch das Szenario, dass dem Verlierer die Heimreise droht, weil er nicht unter den acht besten Gruppendritten landet. Ein X zwischen Algerien und Österreich würde mutmaßlich beiden helfen.

Stefan Posch erinnert sich, dass er in der Schule in Mathematik eigentlich immer ganz gut war, aber auf diese Rechenspiele will er sich Stand jetzt nicht einlassen. „Gar nicht“, antwortet er auf die Frage, inwiefern eine Wiederholung von Gijon schlagend werden könnte: „Wir gehen in das Spiel einfach so, dass wir es gewinnen wollen. Wir sind alle Sportler, Fußballer. Ich kann nicht in ein Spiel gehen und sagen, heute verlieren wir. Das funktioniert ja nicht. Das hat keiner von uns jemals gemacht und wird es auch nicht machen. Deswegen stellt sich für uns keine Frage.“

Mit dieser Sichtweise in die Partie zu gehen, ist legitim. Dass im konkreten Fall Spielverlauf und das jeweilige Resultat die Haltung beeinflussen können, ist es ebenso. Experte Marc Janko gab am ServusTV-Mikro zu, dass er bei einem Remis zehn Minuten vor Schluss und damit für beide Kontrahenten geöffneter Tür für die K.o.-Runde durch diese Tür gehen und das Ergebnis nehmen würde. Dieser Gedanke fand auch die Zustimmung von Posch.

Ob es angesichts der diversen Szenarien überhaupt gut sei, vor Anpfiff Bescheid zu wissen, was genau es für welchen Gruppenplatz benötigt? „Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vorteil bringt“, meint Danso, „ich würde versuchen, das auszublenden und einfach so wie in jedes Spiel zu gehen, um es zu gewinnen.“

Einen Eindruck dessen, was sie in Kansas City erwartet, konnten sich die ÖFB-Kicker nach der Rückkehr aus Dallas beim gemeinsamen Schauen von Algeriens Sieg gegen Jordanien im Teamhotel verschaffen. „Sie haben sich gegen Jordanien ebenfalls schwergetan“, fand Posch, „die Algerier haben eine griffige und technisch sehr gute Mannschaft.“ Die Devise müsse sein, im eigenen Ballbesitz mutig zu agieren, im letzten Drittel genauer als gegen Argentinien zu spielen und somit auch mehr Chancen zu kreieren.