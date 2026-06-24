Im Smalltalk kurz vor seinem Medientermin ließ Stefan Posch wissen, es sei gescheiter gewesen, dass der Kiefer bricht und nicht der Fuß. Denn dann sei die WM fix vorbei gewesen. Das ist eine Logik, gegen die man wenig sagen kann. Mit seinem trockenen Humor bringt der Steirer pragmatisch auf den Punkt, dass für ihn am Ende alles gut ausgegangen ist.

Seinem Optimismus, trotz der schweren Verletzung weiterhin auflaufen zu können, verlieh Posch bereits unmittelbar nach der Bestätigung der ersten Diagnose via Instagram Ausdruck. Mit dem Spruch „Steirerblut is ka Himbeersaft“ ließ er wissen, den Kindheitstraum WM nicht so einfach aufzugeben. Ein Selbstläufer war das Happy End aber keineswegs, vielmehr ein ziemlicher logistischer Aufwand.

Trotz Kieferbruchs konnte Stefan Posch mit Maske spielen © IMAGO

„Im ersten Moment dachte ich, mein Schädel ist gebrochen. So hat es sich angefühlt“, beschreibt der 29-Jährige den Schmerz aufgrund der gegen Jordanien erlittenen Verletzung. Der erste Gedanke sei gewesen, dass das Turnier für ihn beendet ist. Die Zeit zwischen dem ersten Gruppenspiel und dem Schlager gegen Argentinien beschreibt der Rechtsverteidiger als „ereignisreiche und emotionale Tage mit Höhen und Tiefen. Von Operation und nach Hause fliegen, bis wir schaffen das, war alles dabei.“

Zwei Mal musste Posch zwecks Vermessung und Anpassung seiner Maske aus dem Teamquartier in Santa Barbara nach Los Angeles reisen. Ein Aufwand, der sich mehr als ausgezahlt hat. „Die Maske hat mich nicht wirklich behindert. Das Gute ist, dass das Sichtfeld frei ist. Deshalb war das echt in Ordnung“, so der Mainz-Legionär, der Grund hat, dem Betreuerstab für die Unterstützung der vergangenen Tage zu danken: „Ich wurde wirklich sehr gut behandelt. Es wurde alles Mögliche gemacht, damit es so schnell wie möglich wieder klappt. Ich habe ihnen zu verdanken, dass ich gegen Argentinien auf dem Platz stehen konnte.“

Dass dies tatsächlich möglich sein würde, sei erst am Tag vor dem Spiel endgültig klar gewesen. Vorteilhaft war, dass sich die Schwellung sehr schnell zurückentwickelt hat. Schmerzen sind zwar schon noch vorhanden, aber aushaltbar. Bei der Nahrungsaufnahme sind momentan Pasta oder Suppe zu bevorzugen, da beißen und kauen eine Herausforderung darstellen. Dennoch: Allen Widrigkeiten zum Trotz zählt für Posch, dass das Abenteuer WM weitergehen kann.

Wegen eines Handspiels von Stefan Posch wurde gegen Jordanien ein Tor von Marko Arnautovic aberkannt © AP

Auch ohne Kieferbruch wäre diese Endrunde für den Abwehrspieler bisher als turbulent einzuordnen. Bei zwei Interventionen des VAR stand er bereits im Mittelpunkt. Gegen Argentinien beging er das Foul, das dem vergebenen Elfmeter von Lionel Messi voranging. Gegen Jordanien verhinderte sein Handspiel das vermeintliche 2:1 von Marko Arnautovic. Mitspieler schmunzelten daraufhin, dass „Poschi“ im ersten Moment nichts davon wissen wollte, dass der Ball an der Hand war, obwohl ihn die Videobilder eindeutig überführten. Arnautovic unterstellte ihm daher scherzhaft sogar ein „Taubheitsgefühl“ im Arm.

Die Fehlwahrnehmung sei „im Eifer des Gefechts“ passiert, verteidigt sich Posch grinsend, „der Ball ist vom Oberschenkel kurz auf meinen Arm. Ich wusste auch gar nicht, wie die Regel ist. Ich dachte, wenn ich den Ball danach einschieße, dass es nicht zählt, aber wenn Marko trifft, ist es vielleicht anders.“

Gegen Argentinien erlebte er die Szene mit Lautaro Martinez so, dass er der Meinung war, das Risiko nehmen zu müssen, weil der Stürmer sonst einen freien Schuss habe: „Aber Xaver war auch noch da. Vielleicht hätte ich also gar nicht runtergehen müssen. Aber ich hatte nicht viel Zeit zum Überlegen und habe mich so entschieden. Dann treffe ich den Spieler und erst danach den Ball.“ Über die Entscheidung auf Strafstoß könne er sich nicht beschweren, aber am Ende sei er ohnehin nicht hineingegangen. Messi zielte neben das Tor. Poschs Dank galt Tormann Alexander Schlager: „‘Gassi‘ hat den Messi so nervös gemacht. Ich weiß gar nicht, was er ihm alles gesagt und gedeutet hat.“