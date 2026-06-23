Die aus dem Fernsehen bekannte Tanztruppe „Indeed Unique“, angeführt vom gebürtigen Lavanttaler Thomas Tatzber-Poms aus Frantschach/St. Gertraud, fährt seit 2017 bereits zu den internationalen Meisterschaften, den „Dance Star World Masters“ nach Porec. Heuer vertraten die 100 TänzerInnen aus Wien, Mödling und Umgebung die Farben Österreichs bei dieser renommierten Tanzmeisterschaft mit tausenden TänzerInnen aus 50 Nationen.

Die „Ausbeute“ war gewaltig, denn man kehrte mit einem sensationellen Medaillenspiegel, sowie mehreren Sonderauszeichnungen heim: 18 Goldmedaillen, 11 Silbermedaillen und 5 Bronzemedaillen. Die Sieger der „Großen Chance – Sing and Dance“-Show im ORF von 2024 überzeugten dabei mit außergewöhnlicher Vielfalt, künstlerischer Qualität und emotionaler Performance. Auch den Sonderpreis „Winner of the Senior Gala Night“ heimste die Tanztruppe ein, den Preis „Best Male Talent Open“ mit Rafael Claude Lesage, dem „Best Male Talent Urban“ mit Yanis Tadler und dem „Best Entertainment Award“ mit „A Wish or two or three“.

Auch die jüngsten Mitglieder sorgten für Begeisterung. Die Kids Crew präsentierte ihre Nummer „Stay“ bei der Junior Gala Night. Hinter dem Erfolg stehen die künstlerischen Leiter Lisa und Thomas Tatzber-Poms, die gemeinsam mit ihrem Team seit Jahren außergewöhnliche Nachwuchsarbeit leisten und damit die österreichische Tanzszene maßgeblich prägen. Nächster Höhepunkt ist das 10-Jahr-Jubiläum am 25. Oktober mit ihrer Show „Unix – The Gala“ im Wiener GLOBE-Theater. Mehr über die Erfolgstruppe gibt‘s online unter www.indeedunique.com.