Hoch oben auf einem Ast beobachtet er neugierig die Besucher, die vor dem Gehege vorbeigehen. Der Kleine klammert sich fest an das Fell seiner Mutter. Erst zwei Wochen alt ist der jüngste Nachwuchs der Berberaffen im Tierpark Preding – und nur einer von mehreren tierischen Neuzugängen.

Über 50 verschiedene Tierarten beherbergt der Zoo, der seit über 20 Jahren von Familie Brauchart geführt wird. Ganz nach dem Motto „Natur zum Anfassen“ sollen Besucher den Tieren möglichst nahe kommen. „Die meisten Tiere können gefüttert werden – mit eigenem Spezialfutter“, erklärt Tatjana Brauchart vom Tierpark. Dieses kann beim Eingang gekauft werden, bevor es auf den Rundgang durch das sechs Hektar große Areal geht.

Schneeweißer Nachwuchs

Nach dem Eingang warten Meerschweinchen, Hasen und das kleine Zicklein Benni auf die ersten Tierfreunde. Direkt dahinter lebt die zehnköpfige Berberaffengruppe mit ihrem jüngsten Mitglied. Vorbei an den Streifenhörnchen und Schildkröten geht es zu den Kängurus. Auch dort gibt es Nachwuchs – mit ungewöhnlicher Fellfarbe. „Da hat auf einmal ein weißer Fuß aus dem Beutel der Mutter herausgeschaut – da haben wir gewusst, es ist ein Albino-Känguru“, erinnert sich Brauchart.

Wenig später trifft man auf die ersten Ziegen, die sich von den Kindern gerne mit Karotten füttern lassen. Gegenüber beobachten seit März auch die beiden Gelbbrustaras Hercules und Olympia das Geschehen. Die Papageien zählen zu den jüngeren Bewohnern des Tierparks.

Der Weg führt weiter vorbei an den Muntjakhirschen, eine der kleinsten Hirscharten der Welt. Danach geht es durch eine von Bäumen gesäumte Allee. Links genießen Wasserbüffel das kühle Nass ihres Teiches, rechts strecken Waschbären flink ihre Pfoten durch das Gehege. „Die essen besonders gerne Popcorn“, erzählt Brauchart.

Spielplatz, Imbiss, Badeplatz

Es sind nicht nur die Tiere, die Familien zum Verweilen einladen. Auf drei Spielplätzen können sich Kinder austoben, am Wochenende verköstigt ein Imbiss mit Langos, Kaffee und kühlen Getränken. „Man muss nur einmal den Eintritt zahlen und kann dann bleiben, bis wir schließen“, sagt Brauchart. Auch die angrenzende Laßnitz ist ein Grund für Familien, den ganzen Nachmittag im Park zu verbringen. Neben den freilaufenden Enten können sie sich dort an einem eigenen Badeplatz abkühlen.

Neue Raubkatzen

Nach Imbiss und Spielplatz geht es vorbei an den Shetlandponys Snow, Louis, Lilly und Babalou zum neuesten Herzstück des Tierparks: dem Raubkatzengehege. Seit März leben dort vier Luchse. „Sie sind die einzigen, die wir mit Fleisch füttern“, so Brauchart. Selbst füttern dürfen die Besucher hier nicht – bei Showfütterungen am Wochenende können sie Erik Brauchart jedoch dabei zusehen.

Blick in die Zukunft

Nach weißem Damwild, Eseln und Duroc-Schweinen endet der Rundgang. Viel habe sich heuer getan. Doch es wird bereits weiter geplant: Demnächst ziehen Steinböcke in ein neues Gehege. Für das kommende Jahr sei außerdem eine eigene App geplant: „Damit sollen Besucher über QR-Codes ganz einfach alle Informationen zu den Tieren abrufen können“, verrät Tatjana Brauchart.