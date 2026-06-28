Dinge, die uns im Alltag vertraut sind, werden oft unhinterfragt der eigenen Kultur zugeschrieben. Doch viele von ihnen haben eine bewegte Geschichte. Manche sind sogar um die ganze Welt gewandert, bevor sie zu einer regionalen Identität verfestigt wurden. So auch die steirische Käferbohne.

Sie kam wie Kürbis, Mais und Kartoffel im Zuge der neuzeitlichen Eroberung Amerikas nach Europa. Deshalb sind diese heimischen Nutzpflanzen historisch betrachtet untrennbar mit der grausamen Geschichte des Kolonialismus und dem transatlantischen Sklavenhandel verbunden.

Geraubte Bohnen aus Mexiko

Mit blutigen Kriegen unterwarfen die Europäer ab dem 16. Jahrhundert die Ureinwohner des amerikanischen Kontinents. Sie löschten ganze Hochkulturen, etwa das Aztekenreich in Mexiko, aus. Sie raubten Menschen, Gold, Silber, Edelsteine und Kulturschätze in Massen. Auch exotische Tiere und Pflanzen wurden per Schiff nach Europa verschleppt.

Aztekische Bauern lagern Mais ein, Bildersammlung Codex Florentinus © Wikipedia / Gemeinfrei

In den 1860er-Jahren besetzte Frankreich unter Napoleon III. Mexiko. Mit ihrer Hilfe wurde der habsburgische Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich dort zum Kaiser gekrönt. Doch seine Regentschaft war nur von kurzer Dauer. 1867 wurde er gefangen genommen und hingerichtet. Zur selben Zeit wütete in Europa eine schreckliche Hungersnot. Heimkehrende Truppen aus Übersee hatten mexikanische Bohnensamen im Gepäck. Diese wurden in der Steiermark zum Überlebensmittel in der Not.

Kartoffelkrankheit veränderte die Landwirtschaft

Mitte des 19. Jahrhunderts breitete sich europaweit die Kartoffelkrankheit aus. Der Pilzbefall vernichtete ganze Ernten und brachte große Not. Die Folge waren Teuerungen, Hungertote und Massenabwanderungen. Bei der Suche nach Alternativen kam man auf Mais und Bohne. Sie waren witterungsbeständiger und ertragreicher, dienten aber lange Zeit vorwiegend als Viehfutter. Schmackhafte Bohnensorten kannte man kaum. So bediente man sich erneut in den Kolonien in Übersee.

Botanische Zeichnung der Käferbohne © Wikipedia / Gemeinfrei

In der Steiermark setzte sich schließlich die mexikanische Feuerbohne durch, der man später den Namen Käferbohne gab. Wie zeitgenössische landwirtschaftliche Berichte dokumentieren, baute man Bohnen einst schon zusammen mit Mais an, wobei die Maispflanze als Rankhilfe diente. Der Ertrag war im Vergleich zur Kartoffel dreimal so hoch. „Man muss das Verfahren der Landwirte in der Umgebung von Neudau, Burgau, Fürstenfeld, Graz und Leibnitz loben, welche zwischen zwei Saatknollen Bohnen stecken und auf diese Weise den Ertrag des Bodens sichern,“ stellte man damals fest.

Käferbohnenkönigin in Dietzen und Ausstellung in Stainz

Heute gehört die steirische Käferbohne zur regionalen Buschenschank-DNA wie Kernöl, Kren oder Verhackert. Längst wird sie nicht mehr nur pikant serviert, sondern auch in süßen Variationen. Seit zehn Jahren ist das lila-schwarz gefleckte Kraftpaket aus der Steiermark durch eine EU-Herkunftsbezeichnung geschützt.

Käferbohnenkönigin Michaela Summer auf ihrem Bäcksteffl-Hof in Dietzen © Maria Rauschenberger

Wer das kulinarische Kleinod neu entdecken möchte, ist am „Bäcksteffl-Hof“ in Dietzen, direkt am R2-Radweg, an der richtigen Adresse. Dort ist die steirische Käferbohnenkönigin Michaela Summer zuhause. In ihrem „Käferbohnen Kabinett“ mit Schauraum und Selbstbedienungsladen dreht sich alles um die Bohne. Wie Kartoffel, Kürbis, Mais und Käferbohne über die Jahrhunderte ihren Weg auf unsere Teller fanden, zeigt aktuell die Ausstellung „Blühende Felder“ im Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz.