„Sie zog den Putz für ihren Zweck besser auf als der Maurer. Sie malte in altmeisterlicher Technik und sie sah ihre Arbeitsobjekte als Kunstwerke in größerem Zusammenhang,“ so ein Zitat von Miriam Porta über ihre Mutter Dina Kerciku. Es stammt aus einem Ausstellungskatalog aus dem Jahr 1999, in dem das Leben und Werk der steirischen Restauratorin und Künstlerin erstmals umfassend beschrieben wurde.

Dina Kerciku etablierte sich ab den 1940er-Jahren in der Denkmalpflege, ein Bereich der damals in Österreich noch ausschließlich von Männern dominiert war. Ihr Spezialgebiet waren mittelalterliche Wandmalereien, die sie mittels einer von ihr zum Teil selbst entwickelten Technik kopierte. Damit bewahrte sie zahlreiche Kunstschätze für die Nachwelt. Diese gingen in museale Sammlungen ein und wurden der Öffentlichkeit über Jahre hinweg im Rahmen großer Ausstellungen präsentiert.

Führende Expertin in Freskenkopien

Kerciku war eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Freskenkopien ihrer Zeit. Ihre Arbeiten als Restauratorin umfassten ausschließlich den Bereich der Wandtechniken, Fresko, Seccotechniken (Tempera und Ölmalerei) und Sgraffito. Zudem war sie künstlerisch tätig.

Dina Kerciku am Bild mit 95 Jahren. Sie verstarb schließlich im Jahr 2020 © Wolfram Orthacker/ Sammlung Miriam Porta

Dina Kerciku wurde als Leopoldine Lukan 1919 in Graz geboren. Ihr künstlerisches Interesse und Talent wurde von ihrem Vater, einem gelernten Metallarbeiter, trotz wirtschaftlicher Not gefördert. Zwischen 1933 und 1940 absolvierte sie die Fachschule für bau- und kunstgewerbliche Bildhauerei in Graz. Danach wurde sie in die Meisterklasse der Höheren Staatsgewerbeschule für Freskomalerei unter Fritz Silberbauer aufgenommen. 1939 lernte sie den aus Albanien stammenden Architekten Hajdar Kerciku kennen.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwang sie nach Waidhofen an der Thaya, statt nach Tirana. Dort kam Tochter Miriam zur Welt. Zu Kriegsende musste die junge Familie vor der einmarschierenden sowjetischen Armee flüchten. In Graz wurde die zweite Tochter geboren. Es folgten ein Jahr in den USA und die Rückkehr in die Steiermark. Die 1950er- und 1960er-Jahre waren die arbeitsintensivste und auftragsreichste Zeit von Dina Kerciku. 1964 erhielt sie den Professorentitel in Würdigung ihrer Leistungen. Nach ihrer Pensionierung widmete sie sich vorwiegend ihrer künstlerischen Arbeit in ihrem Atelier in St. Radegund.

Regionale Spuren

Die meisten Arbeiten von Dina Kerciku findet man in der steirischen Landeshauptstadt. Viele weitere in den steirischen Regionen sowie in anderen österreichischen Bundesländern.

Die Künstlerin am Gerüst bei der Arbeit am Sgraffito beim Puchhaus in Bad Radkersburg © Sammlung Miriam Porta

In Bad Radkersburg gestaltete sie unter anderem das Sgraffito der Johann-Puch-Gedenkstätte am Grazertorplatz und konzipierte den „Färbelungsplan“ für den Hauptplatz. In den 1970er-Jahren spielte die Thermenstadt unter Bürgermeister Alfred Merlini steiermarkweit eine Pionierrolle bei der Ortsbildpflege. Viele Altstadthäuser wurden saniert, neu gefärbelt und erstrahlten danach in neuer Pracht. Im Pistorhaus am Hauptplatz Nr. 30 befindet sich die früheste erhaltene profane mittelalterliche Wandmalerei der Steiermark. Sie zeigt eine Belagerungsszene von Johannes Aquila. Diese kopierte Dina Kerciku für die steirische Landesausstellung „Brücke und Bollwerk“ im Jahr 1980.

Das Puchhaus heute. Es erinnert an den Fahrradpionier und Unternehmer Johann Puch, der hier eine kurze Zeit verbrachte © KLZ / Alexandra Kofler

In Feldbach arbeitete sie am ehemaligen Wächterhaus in der Stadtmauer. In St. Anna ob Schwanberg war sie in der Pfarrkirche tätig. In der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring setzte sie eine großflächige Wandmalerei mit dem Motiv des Heiligen Florian im Speisesaal um.