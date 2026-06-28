Oana Iusco weiß, wie es ist, wenn sich die Türe zum geschützten Bereich der Psychiatrie hinter einem schließt. Wenn alles zu viel wird, nichts mehr geht. Wenn einmal Zähneputzen am Tag zum Meilenstein wird. Sie weiß, was es heißt mit Stimmen und Bildern im Kopf zu leben, die sonst niemand hört oder sieht. Heute trägt sie selbst eine Schlüsselkarte, die ihr Zutritt zu einer Station der Psychiatrie verschafft, als Peer-Beraterin, nicht als Patientin.

Auch Laura Dahlia war schon einmal stationär in psychiatrischer Betreuung, kennt die Abläufe, weiß, wie schwer es ist immer wieder nach vorne zu schauen. Als Peer-Beraterinnen möchten gelebte Beispiele dafür sein, dass es weitergehen, das Leben wieder richtig schön werden kann. Nicht als überhöhtes Vorbild, als Ideal, sondern als Richtschnur an der man sich festhalten kann, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß.

Peer-Beratung unterstützt seit Mai das Team

Seit Mai gibt es die Peer-Beratung auf der Psychiatrie im LKH II Standort Süd in Graz tätig. Steiermarkweit ein Novum, initiiert vom Verein Achterbahn.

Zwei Tage die Woche sind sie da, hören zu, helfen dabei, Worte zu finden für Gefühle, Emotionen, Details, die Patienten die Stimme rauben. Die Krankheitsbilder sind vielfältig, ihre Wege und Erlebnisse noch viel mehr. Von Depressionen, Angststörungen, über bipolare Störungen bis hin zu Persönlichkeitsstörungen.

Durchhalten als härteste Aufgabe

Was sie alle eint: Das Aushalten. „Ich kann mich gut erinnern. Das war für mich damals das Kniffligste. Man versteht ab einem gewissen Punkt schon viel, aber man kann es nicht immer gleich leben“, sagt Dahlia. Genau hier sieht sie es als ihre Aufgabe. Da zu sein, genau das auszusprechen.

Ihre Arbeit, ihre Erfahrungen helfen auch den Ärzten. Dabei geduldig zu sein, abzuwarten. „Wir sind gewöhnt, man tut etwas und dann ist es gut, aber das ist oft nicht so“, sagt Primaria Ursula Hammer-Weber. Sie sieht darin eine Chance, die Arbeit noch patientenorientierter, noch sensibler zu gestalten. „Jemand, der aus einer eigenen Erfahrung heraus sagen kann, was einen gestört hat oder wovon man profitiert hätte, ist eine Riesenchance“, sagt sie.

Einblicke in den höchstpersönlichen Bereich

Ein Aspekt, der Dahlia in ihrer Arbeit antreibt. „Ich möchte die Person sein, die ich damals noch zusätzlich gebraucht hätte“, sagt sie. Jemand, der nicht das Krankheitsbild sieht, sondern den Menschen. In Gesprächen werden sie eingeladen, in den höchstpersönlichen Raum der Patienten. Metaphorisch gesehen, wenn diese ihre Gedanken teilen oder ganz wörtlich, wenn sie die Türe zu ihrem Zimmer, ihrem Rückzugsort öffnen.

Es sind besondere Begegnungen, die bleiben. Eine, die sich bei Iusco besonders eingebrannt hat, stammt aus ihren Anfangszeiten in der Peer-Beratung in einer Klinik in Deutschland. Da war eine junge Frau, für die die Klinik schon mehr zu Hause war als ihr eigenes. Und dann war da ein Satz voller Hoffnung, der Iusco bis heute geblieben ist. „Wenn du das geschafft hast, dann kann ich das auch schaffen.“