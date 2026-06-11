Als Michaela Wambacher (65) selbst psychisch erkrankte, gab es in der Steiermark kaum Selbsthilfeangebote für Betroffene. 20 Jahre später hat der von ihr mitgegründete Verein Achterbahn bereits vielen Steirern geholfen. Seine Ursprünge hat der Verein im Raucherraum einer psychiatrischen Station in Graz. In den Rauchpausen kam sie mit den anderen Patienten ins Gespräch: „Dort durfte ich erleben, wie entlastend es sein kann, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen“, erinnert sich die gebürtige Oberösterreicherin.

Inspiriert von diesen Gesprächen gründete sie gemeinsam mit Kurt Senekovic den Verein Achterbahn, eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der Verein setzt auf Gruppenangebote und Peer-Beratung: „Viele der Peers wissen aus eigener Erfahrung, was eine psychische Krise bedeutet und sind deshalb mit viel Herzblut bei der Sache.“

Eines ihrer Ziele ist es, Menschen aus der Isolation zu holen. „Wenn es einem nicht gut geht, isoliert man sich“, sagt sie. Besonders am Land beobachte sie noch eine starke Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Das führe dazu, dass Betroffene sich nicht trauen, um Hilfe zu bitten: „Die Leute leiden dadurch oft unnötig lange.“

Dabei habe sich in den vergangenen Jahren in Sachen Versorgung und Sichtbarkeit viel getan. Heute zählt der Verein rund 30 Mitarbeitende und betreibt mehrere Gruppen in der Steiermark. 6000 Betroffenenkontakte pro Jahr belegen, wie groß der Bedarf ist. Trotzdem geraten viele Einrichtungen finanziell unter Druck. „Jeder in diese Hilfe gesteckte Euro kommt dreifach ins System zurück.“

Wambachers Wunsch für die nächsten 20 Jahre Achterbahn? Unter anderem der Ausbau der Angebote am Land. Denn ob man Hilfe erhalte, „sollte nicht davon abhängen, ob jemand in Graz oder am Land lebt.“