Seit elf Jahren ist Gottfried Reif (ÖVP) Bürgermeister von Scheifling. Er wollte die gesamte Periode bleiben, doch nun kündigt er in einem Schreiben an die Bevölkerung seinen Rücktritt an. Dieser werde „in absehbarer Zeit“ erfolgen, schreibt Reif in einem Postwurf an alle Haushalte. Anlass ist seine inzwischen rechtskräftige Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der Errichtung einer Apotheke (wir berichteten).

„Große Belastung“

Reif schreibt, in das Bauverfahren rund um die Apotheke seien zahlreiche Sachverständige, Landesbeamte und Rechtsexperten involviert gewesen. Letztlich müsse er jedoch als Bürgermeister alleine geradestehen. Der Prozess zog sich über mehrere Jahre; diese seien für ihn und seine Familie eine große Belastung gewesen, schreibt der Bürgermeister. Er habe stets „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt: „Wer mich kennt, weiß, dass es mir völlig fremd ist, jemanden zu schädigen oder vorsätzlich etwas Unrechtes zu tun“.

Die gesamte Opposition hatte nach dem Urteil seinen Rücktritt gefordert, den Reif demnächst tatsächlich vollziehen wird. Dieser Schritt falle ihm nicht leicht, nun wolle er eine geordnete Übergabe sicherstellen.

Keine Absolute

Dies könnte jedoch nicht so geordnet verlaufen, wie es sich der Bürgermeister wünscht. Die ÖVP hat sieben von 15 Mandaten und damit keine absolute Mehrheit. FPÖ und die Namensliste „Team Scheifling“ verfügen über jeweils drei, die SPÖ über zwei Mandate.

Zwei Tage vor einer Gemeinderatssitzung am Donnerstag sind die Gemeinderäte aller Fraktionen zusammengesessen, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Bürgermeister Gottfried Reif war nicht dabei, er befindet sich im Krankenstand.

Vizebürgermeister Thomas Auer (FPÖ) will die Koalition nur unter bestimmten Bedingungen aufrechterhalten © KLZ / Anita Galler

Die Mandatare haben sich darauf geeinigt, in der Gemeinderatssitzung sachlich alle Punkte abzuarbeiten, und zwar unter dem Vorsitz von FPÖ-Vizebürgermeister Thomas Auer. Nach dieser Sitzung geht es allerdings ans Eingemachte, nämlich um die Frage, wer neuer Bürgermeister wird. Die ÖVP hat Erich Fritz von der Holzwelt Murau ins Spiel gebracht, der zwar auf der ÖVP-Liste steht, aber nicht im Gemeinderat sitzt. Mit diesem Vorschlag kommt die Volkspartei dem Vernehmen nach nicht durch.

Thomas Auer von der FPÖ, die sich in einer Koalition mit der ÖVP befindet, sagt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Wenn die ÖVP Gemeinderat Hannes Grogger als Bürgermeister vorschlägt, bleiben wir in der Koalition, ansonsten bin ich für Neuwahlen.“ Neuwahlen können sich auch Peter Auer vom „Team Scheifling“ und Josef Brachmayer von der SPÖ vorstellen. Um einen entsprechenden Antrag durchzubringen, bräuchte es allerdings mindestens zwei Stimmen von Gemeinderäten der Volkspartei.



Steigt die FPÖ aus der Koalition aus, bleiben noch Team Scheifling und SPÖ als Koalitionspartner für die ÖVP. Das schließen jedoch beide Parteien aus.

ÖVP-Ortsparteiobmann Rudolf Schlager will noch Verhandlungen führen © KLZ / Anita Galler

ÖVP-Ortsparteiobmann Rudolf Schlager will sich noch nicht in die Karten schauen lassen, wer Gottfried Reif als Bürgermeister folgen soll: „Es hat Gespräche gegeben, nach der Gemeinderatssitzung werden wir mit allen drei Parteien weiter Verhandlungen führen.“