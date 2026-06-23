Die Geschäftserwartungen der heimischen Unternehmer sind negativ, aber zumindest etwas weniger negativ als zuletzt. „Wir sehen eine leichte Trendwende, allerdings auf tiefem Niveau“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl zum aktuellen Kärntner Konjunktur- und Investitionsbarometer. Vor dem Hintergrund, dass die vergangenen zwei Jahre sehr herausfordernd waren, sei das ein Lichtblick, wenn auch ein kleiner. Die durchschnittlichen Erwartungen bei Umsatz, Auftragslage und Investitionsvolumen liegen bei minus sechs Prozent. Im Herbst 2025 betrug der Wert noch minus 14 Prozent. Positiv haben sich die Erwartungen zum Gesamtumsatz entwickelt, die bei plus 13 Prozent liegen, und zur Auslastung (plus 19 Prozent).

Das Wirtschaftsklima bleibt laut aktueller Befragung zwar weiterhin deutlich negativ, hat sich jedoch etwas stabilisiert. Allerdings ist die Investitionsbereitschaft der Unternehmerinnen und Unternehmer nach wie vor sehr verhalten. Nur neun Prozent planen Neuinvestitionen. 41 Prozent haben gar keine Investitionen vorgesehen. Jene, die investieren, haben Ersatzbedarf oder setzen Rationalisierungsmaßnahmen.

„Noch viele Hausaufgaben“ sieht Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl © WKK/Just

Deutlich positiver sind die Erwartungen der Wirtschaftstreibenden bei der Entwicklung des Exports, trotz der aktuellen geopolitischen Herausforderungen. 57 Prozent der exportierenden Firmen rechnen sogar mit steigenden Umsätzen. 29 Prozent gehen von konstanten Werten aus und nur 15 Prozent von einem Rückgang.

„Das Potenzial des Exports ist noch lange nicht ausgeschöpft“, ist Mandl überzeugt. Er sieht vor allem im Euroraum Chancen, wo die gemeinsame Währung ein klarer Vorteil ist. Aber auch zu Ländern wie Indien, mit dem die EU zuletzt ein Handelsabkommen geschlossen hat, könnten etliche Betriebe gute Geschäftsbeziehungen aufbauen. Allerdings müsse der Standort intensiv an seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. „Nur dann können wir im Export wieder so punkten, wie in der Vergangenheit“, ist der Kammerpräsident überzeugt. Er spricht von „einigen Hausaufgaben“, die noch zu erledigen sind. Ein Hauptpunkt sei etwa die Senkung der Standortkosten. Damit könnte man auch die Investitionsbereitschaft ankurbeln.

Bürokratiemonster

Als „wenig erbaulich in dieser Situation“ bezeichnet Mandl die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel und deren Umsetzung durch die schwarz-rot-pinke Bundesregierung. „Das ist unverständlich, dass man so ein Bürokratiemonster schafft und so einen Aufwand verursacht, wenn man bedenkt, dass schon ein durchschnittlicher Bäcker 100 bis 150 verschiedene Produkte führt. Es hätte sicher einfachere und effizientere Möglichkeiten gegeben“, kritisiert er.

Zumindest die Kärntner Politik verspricht in den kommenden Monaten in ihrem Bereich einen Bürokratieabbau. „Eine positive Stimmung in der Wirtschaft kann man nicht verordnen“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Aber die Politik könne den Grundstein dafür legen, „indem wir deregulieren, erleichtern und motivieren“. Fellner zeigt sich zuversichtlich, spricht von einer Talsohle, die durchschritten sei und betont, dass positive Effekte etwa durch die Koralmbahn in nächster Zeit sichtbar sein werden. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bekräftigt, dass die Politik die Rahmenbedingungen für einen Stimmungswechsel schaffen müsse. Konkret hebt er die in die Wege geleitete Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Investitionen in Infrastruktur wie Breitbandausbau hervor.