

Sonst gibt ja gerne die Lilly die Richtung vor, doch diesmal ist es nicht die so reizende wie eigenwillige Lilly, sondern eine doppelte Aktualität, die den Weg weist – in die Sackstraße. Zielsicher steuern wir auf das Palais Khuenburg zu, das die Hausnummer 18 trägt. Das barocke Gebäude beherbergt seit 1972 das Stadtmuseum, heute „Graz Museum“. Von 1876 bis 1938 diente dieses Palais jedoch nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft junger Menschen – das sechsjährige Mädchen-Lyzeum, die erste Mädchen-Mittelschule in der österreichisch-ungarischen Monarchie, übersiedelte von der Kaiserfeldgasse hierher in die Sackstraße.

Es war die Vorfahrin des späteren Seebacher-Gymnasiums. Bis nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich, wurde hier unterrichtet. Nicht alle – jüdische Mädchen mussten die Schulen verlassen, manche konnten mit ihren Familien noch fliehen, andere wurden vom verbrecherischen Regime ermordet. Die Geschichte dieser damaligen Schülerinnen arbeiteten nun die Jungen des Seebacher-Gymnasiums mit einem Projekt auf. Im Gedenken und zur Erinnerung verlegten sie vor Kurzem am Eingang des Palais „Stolpersteine“.

Sackstraße 18: Ein Haus mit reicher Geschichte

„Die Nazi-Parteijugend demonstrierte einst laut vor diesem Lyzeum, forderte die Schülerinnen auf, mitzumachen – und viele machten mit“, erzählt Stadthistoriker Karl Kubinzky. Im Laufe des Jahres 1938 wurde die Mädchenschule verlegt, das Gebäude verfiel zunehmend und sollte Anfang der 1970er-Jahre abgerissen werden, was an technischen Problemen scheiterte. In der Folge entschloss man sich zur Sanierung und richtete danach das Stadtmuseum ein.

Das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaute Palais Khuenburg wechselte in den Jahrhunderten immer wieder die Besitzer. Und fand auch Mieter. Erzherzog Karl Ludwig, Bruder von Kaiser Franz Joseph, zog hier mit seiner Familie 1863 ein, im Palais wurde im gleichen Jahr sein Sohn Franz Ferdinand geboren. Und der wurde nach dem Suizid von Kronprinz Rudolf in Mayerling nächster Thronfolger der Donaumonarchie. Eine Inschrift im Eingangsbereich erinnert an Franz Ferdinand. Heute vor 112 Jahren, am 28. Juni 1914, ermordete Gavrilo Princip in Sarajevo den Erzherzog und dessen Gemahlin Sophie. Das Attentat ging als Auslöser des Ersten Weltkriegs in die Geschichte ein.

Im ersten Sack siedelte der Adel

Die Geschichte der Sackstraße erläutert uns Kubinzky: „Die Nichtfunktion als nach Norden offene Straße ist im Namen schon dokumentiert. Angelegt wurde sie bereits im 12. Jahrhundert und damit ist sie die älteste Straße von Graz. Der trichterförmige Anfang im Süden war der erste Marktplatz der Stadt auf der wichtigen Ost-West-Linie.“ In dieser oberen Sackstraße siedelten sich Handwerksbetriebe wie Weißgerber, Schuster, Kürschner und Müller an.

Im so genannten ersten Sack baute der Adel und wurde heimisch. So entstand neben dem Palais Khuenburg in der Mitte des 17. Jahrhunderts aus alter Bausubstanz das Palais Herberstein, in dem man 1940 die Neue Galerie etablierte, ab 2009 das Museum für Geschichte. Gegenüber das prunkvolle Palais Attems, es gilt als das bedeutendste Adelspalais der Steiermark. Sechs Bürgerhäuser mussten dafür Platz weichen.

Das alte Gasthaus „Alte Münze“

Daneben das „Witwen-Palais“ der Attems. Der Schloßberplatz, mit dem ältesten Haus von Graz, dem Reinerhof, und die Dreifaltigkeitskirche durchbrechen die Sackstraße. Auf der rechten Seite Richtung Norden das Eckhaus, wieder barocker Charakter, mit vielfältiger Verwendung, als Finanzamt, als Münzprägestelle – und manche erinnern sich noch an das bodenständige Gasthaus namens „Alte Münze“.

Einen kurzen Halt verdient auch der Zanderhof. Gegenüber schon ein Haus der jüngeren Zeit, nämlich kurz nach 1900 entstanden. „Die Sackstraße führt bis zum Kaiser-Franz-Joseph-Kai. Ursprünglich war ab dort weiter eine Gasse mit Häusern auf beiden Seiten, die im späten 19. Jahrhundert der sprichwörtlichen Spitzhacke zum Opfer fielen“, erläutert Kubinzky.

Das größte Kaufhaus der Stadt steht in der Sackstraße

Die Sackstraße zeichnen etliche feine Geschäfte aus. Prägend ist der „Riese“ Kastner & Öhler, der 1883 seinen Grazer Standort begründete, 1912/1913 entstand der Neubau nach den Plänen des Architekturbüros Helmer und Fellner, die auch das Opernhaus schufen. Franz Öhler wurde dann vom Nazi-Regime verhaftet und 1945 im Konzentrationslager Buchenwald ermordet.

Lilly ist derweilen anderweitig beschäftigt. Aus den ansässigen Gaststätten strömen wunderbare Düfte, denen das Hündchen sein Schnauzerl entgegenstreckt. Nur schwer ist die selbstbewusste Cockerspanieldame zu bewegen, weiterzugehen. Dann wird sie schneller, in Richtung jener Gasse in der Nähe, wo sie weiß, dass es feine Leckerli für brave Hunde gibt. Sie wissen ja, Lilly gibt gerne die Richtung vor.