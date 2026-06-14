Schauen Sie sich das Haus in der Sporgasse Nummer 3 etwas genauer an: Feine florale Motive und zwei Frauenkopf-Medaillons, dazu glänzende Vergoldungen – vor zwei Jahren erfuhr diese herausragende Jugendstil-Fassade eine exzellente Sanierung. Selbst Lilly schaut da hinauf, vielleicht auch nur, weil wir so intensiv hinschauen. Sein heutiges Aussehen erhielt dieses Gebäude im Auftrag von Heinrich Kielhauser im Jahr 1900, der Bau selbst freilich stammt aus dem 16. Jahrhundert. Einst bot die Firma Kielhauser hier ihre Seifen und Parfums an, produziert wurde in der Fabrik in der Sparbersbachgasse, der Fabrikschornstein blieb erhalten. Kielhauser gibt es nur noch in der Erinnerung, seit Jahren bietet hier nun ein Schmuckunternehmen seine glitzernden Waren an. Das Gemäuer steht für die wechselhafte wie anpassungsfähige Geschichte dieser Sporgasse und ihrer Geschäfte.

Eine der ältesten Straßen der Stadt

Das Werden dieser Gasse umreißt uns Stadthistoriker Karl Kubinzky: „Die Sporgasse ist eine der ältesten Straßen der Stadt. Schon in der Römerzeit führte hier eine Handelsstraße in die Oststeiermark und nach Ungarn. Über Jahrhunderte gingen der Handel und Marschierende über die steile Sporgasse. Die Steigung rührt von den Terrassenstufen der abschmelzenden Späteiszeit.“ Kubinzky weiß zu berichten, dass einst vermeintlich lustige Studenten hin und wieder Fässer die Sporgasse hinunterrollten oder auch durchgehende Pferde durch die Straße rutschten. Im Mittelalter hatten hier Waffenschmiede und Sporenmacher ihre Werkstätten, was den erstmals 1346 auftauchenden Namen „Sporergasse“ prägte, aus dem schließlich um 1600 die „Sporgasse“ wurde. Nebstbei – im November 1972 wurde die Sporgasse autofrei, eine Fußgängerzone, gleichzeitig mit Hauptplatz und Herrengasse.

Das Luegg: „Spätgotik mit für Graz einmaligen Arkadengängen“

Wir halten gleich beim Einbiegen vom Hauptplatz in die Sporgasse an, um das Luegg entsprechend zu bewundern. „Spätgotik mit für Graz einmaligen Arkadengängen“, schwärmt Kubinzky und fügt hinzu: „Die Fassade wurde im auslaufenden 17. Jahrhundert einer Barockisierung unterzogen.“ Auf der linken Seite hingegen zeigen sich einige weitere Häuser im Jugendstil, mit dem sie um 1900 damals modern behübscht wurden.

Auf Nummer 13 lohnt sich ein Blick nach oben, zu den nahezu bedrohlich wirkenden Regenwasser-Speiern, hervorstechend auch der Torbogen und das beschlagene Tor. Einst Sitz des Gasthofes „Zum Römischen Kaiser“, der sein eigenes Bier braute, als „Kühlschrank“ dienten in den Schloßbergfelsen gehauene Höhlen. „Die Häuser schloßbergseitig baute man an den Dolomitfelsen an“, weiß Kubinzky, der die Qualität des damals gebrauten Biers als kurzfristig bewertet: „Es war frisch, hielt aber nicht lange.“ Auch gegenüber auf Nummer 12 schrieb man Gastlichkeit groß, wie Johannes Koren in seinem Buch „Graz. Funkelnder Talisman“ erzählt: „Das einstige Wirtshaus „Beym weißen Löben“ ist der einzige erhaltene spätgotische Profanbau von Graz.“

Die älteste Pfarrkirche von Graz

Weiter hinauf die Anhöhe erreichen wir die außen schlichte Stiegenkirche, die älteste Pfarrkirche von Graz, von Augustiner-Eremiten später neu errichtet, während des Zweiten Weltkriegs durch Bombentreffer beschädigt und ab 1950 wieder aufgebaut. 2024 erfolgte der Verkauf an die Familie Goëss-Saurau. Gegenüber eine weitere Sehenswürdigkeit: das ehemalige Haus des Deutschritterordens, mit einem bemerkenswerten Innenhof mit Arkaden aus dem 15./16. Jahrhundert.

Wenige Schritte entfernt stehen wir vor dem Palais Saurau-Goëss, es stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Auf uns herab schaut aus einer Luke unter dem Dach die Halbfigur eines Türken mit Schild in der einen und einem gezückten Schwert in der anderen Hand. „Ein so genannter Türke als militärische Übungsfigur. Das Original befindet sich im Graz Museum“, sagt der Stadthistoriker. Nebenbei, die osmanische Armee zog im Herbst 1532 an Graz vorbei, eroberte aber nie das Stadtgebiet.

Wo einst Queen Elisabeth II in Graz speiste

Schräg gegenüber die ehemalige „Goldene Pastete“, eine heimelige traditionelle Gaststätte mit bodenständig-köstlicher Speisekarte. Bei ihrem Staatsbesuch 1969 speiste dort Queen Elizabeth II. Das Gasthaus sperrte 2006 zu, ein würdiger gastronomischer Nachfolger fand sich lange nicht. Nicht unerwähnt bleiben darf der Runderker im „Pasteten-Haus“, der als in der Stadt einmalig gilt. Vor dem Erreichen des Karmeliterplatzes und des Schloßbergaufganges kommen wir noch an einem weiteren einstigen Wirtshaus mit langer Tradition vorbei, es hieß „Türkenloch“, wurde dann wieder auf „Stern“ umbenannt. Der Brand in der Neujahrsnacht 2024 ließ das Lokal weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt werden.

Traditionsunternehmen schlossen schon vor Jahren

Manche Schulschwänzer von früher erinnern sich vielleicht noch an das gegenüberliegende Schloßberg-Café. Das gehört längst der Vergangenheit an, wie auch andere traditionelle Betriebe und Handelsgeschäfte in der Sporgasse. Der Schönbauer, der am Ecke Hauptplatz/Sporgasse auf der linken Seite Lederwaren, besonders Koffer, feilbot, existiert seit vielen Jahren nicht mehr. Auch nicht der rustikale Kölz im Luegg. Das Waffengeschäft Lechner und Jungl verlegte seinen Standort, an das rund um die Uhr geöffnete Sporbuffet, den Duft von Pommes und abgestandenem Bier verströmend, erinnern nur noch Fotos, wie auch an das Papierfachgeschäft Schediwy. Der nachfolgende Burger-Betrieb gehört auch schon wieder der Vergangenheit an. Die Universitätsbuchhandlung Leuschner & Lubensky, Optik Görner, die Schallplatten- und CD-Handlung Friebe, der Feinkostenladen Hornig, die Briefmarken-Styria-Handlung, das Kindermodengeschäft, die Hirschenapotheke – Traditionsunternehmen, die vor Jahren schlossen. Ebenso die Konditorei Strehly, die älteste Konditorei von Graz und die zweitälteste von Österreich.

Historisches Foto der Sporgasse: Praktisch alle alten Geschäfte sind verschwunden © Archiv Kubinzky

Die Sporgasse mit ihren alten Bauten und manch ehemals modifizierter Fassade erlebt in jüngerer Zeit auch eine Modifizierung des Handels: Neue, kleinere Läden, Boutiquen offerieren ihre Waren, auch zwei der modernen Automatenläden etablierten sich, einer nur kurz. Die Sporgasse lädt weitere Besucherinnen und Besucher ein und präsentiert sich als eine der ältesten Straßen, wenn nicht gar die älteste, von Graz, die einen Reichtum an Architektur vergangener Zeit zu bieten hat, der erkundet sein will. Auch mit Hündchen Lilly.