Gleich zwei Unternehmen aus Osttirol dürfen auf eine der wichtigsten Auszeichnungen für verantwortungsvolles Wirtschaften in Österreich hoffen. Die AGEtech GmbH smart electric aus Lienz und die iDM Energiesysteme GmbH aus Matrei in Osttirol wurden für den Trigos Tirol 2026 nominiert. Insgesamt schafften es neun Tiroler Betriebe in die Endauswahl. Der Trigos zeichnet seit mehr als zwei Jahrzehnten Unternehmen aus, die mit innovativen Projekten Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft übernehmen. Die Tiroler Landessieger werden am 10. September in der Wirtschaftskammer Tirol gekürt.

AGEtech wurde in der Kategorie „Klimaschutz“ für das Projekt „Zukunftsenergie – Energiemanagement zum Gemeinwohl“ nominiert. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement. Ziel des eingereichten Projekts ist es, die Nutzung erneuerbarer Energie effizienter zu gestalten und Energiegemeinschaften zu stärken. iDM Energiesysteme ist mit dem Projekt „WIRksam“ in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ vertreten. Der Wärmepumpenhersteller setzt dabei auf Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums Osttirol. Dazu zählen unter anderem neue Ausbildungsangebote, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle und die Förderung von Fachkräften in der Region.

Bertram Steiner, Geschäftsführer der AGEtech GmbH in Lienz, wurde mit seinem Unternehmen für den Trigos Tirol 2026 nominiert © Erwin Palfinger

Schwierige Auswahl für die Jury

Der Trigos Tirol wird von Caritas, respACT, Rotem Kreuz, Industriellenvereinigung, Umweltdachverband, Wirtschaftskammer Tirol und dem Land Tirol getragen. Eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern aller Trägerorganisationen bewertete die Einreichungen und wählte die überzeugendsten Projekte aus. Die Jury hatte dabei die Aufgabe, aus zahlreichen qualitativ hochwertigen Einreichungen jene Projekte auszuwählen, die einen besonderen Beitrag zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Wirtschaften leisten.

„Die neun Nominierten zeigen, wie ernst Tiroler Betriebe Verantwortung nehmen – vom Klimaschutz über regionale Wertschöpfung bis zu vorbildlichen Einzelprojekten“, sagt Marlene Hopfgartner vom Team für Innovation und Nachhaltigkeit der Wirtschaftskammer Tirol. Drei Tiroler Unternehmen gehen zusätzlich auf Bundesebene ins Rennen. Die Ernst Derfeser GmbH, die Pohl Metall GmbH und die MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH wurden für die österreichweite Trigos-Gala am 1. Oktober in Wien nominiert. Österreichweit wurden heuer 180 Projekte eingereicht – so viele wie noch nie.