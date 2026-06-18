In Ybbs an der Donau wurde das AMS Lienz zum dritten Mal in Folge als beste Geschäftsstelle Tirols ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgt im Rahmen eines österreichweiten Vergleichs aller Geschäftsstellen anhand klar definierter Leistungsindikatoren wie arbeitsmarktpolitischer Zielerreichung, Service-Qualität, Effizienz der Vermittlung sowie Kundenzufriedenheit. Die Auszeichnung der AMS-Geschäftsstelle Lienz spiegelt die konstante Qualität der Arbeit vor Ort wider. Gleichzeitig zeigt sich der Arbeitsmarkt im Bezirk Lienz seit Jahren vergleichsweise stabil. Trotz wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen lag die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt 2025 bei 4,2 Prozent und damit deutlich unter dem Niveau vieler urbaner Arbeitsmarktregionen.

Sabine Platzer‑Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, sagt: „Dass Lienz erneut die beste Geschäftsstelle Tirols ist, hat viel mit Kontinuität zu tun. Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten.“

Seit 2015 ist die unselbstständige Beschäftigung im Bezirk Lienz um 9,9 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) im selben Zeitraum um rund 5 Prozent zurückgegangen ist. Parallel dazu sank – mit Ausnahme der Pandemiejahre – die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen seit 2015 kontinuierlich um 58,2 Prozent.

Hohe Personalnachfrage

Auch die Langzeitbeschäftigungslosigkeit konnte deutlich reduziert werden: Im Jahresdurchschnitt 2025 waren 63 Personen langzeitbeschäftigungslos. Das entspricht einem Anteil von 7 Prozent an allen Arbeitslosen – deutlich weniger als im Arbeitsmarktbezirk Innsbruck (18,1 Prozent), in Tirol insgesamt (12,1 Prozent) oder österreichweit (29,2 Prozent). Die wirtschaftliche Struktur Osttirols ist vor allem durch Industrie, Handwerk und Gewerbe, das Gesundheits‑ und Sozialwesen sowie die öffentliche Verwaltung geprägt. Seit 2015 verzeichneten insbesondere die Warenherstellung (plus 626 Arbeitsplätze) sowie das Gesundheits‑ und Sozialwesen (plus 403 Arbeitsplätze) das stärkste Beschäftigungswachstum.

Trotz einer zuletzt zurückhaltenderen Einstellungsbereitschaft der Betriebe bleibt die Personalnachfrage hoch: Im Jahr 2025 waren beim AMS Lienz durchschnittlich 435 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet. Damit liegt die Nachfrage weiterhin deutlich über dem Niveau der Jahre vor der Pandemie.

„Frauen prominentere Rolle in der Wirtschaft geben“

Der Blick nach vorne zeigt, dass der demografische Wandel den Arbeitsmarkt im Bezirk Lienz stark prägen wird. Prognosen der Statistik Austria gehen davon aus, dass die Erwerbsbevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren bis zum Jahr 2040 um 9,2 Prozent zurückgehen wird. Besonders stark betroffen ist der Rückgang junger Frauen unter 25 Jahren, der bis 2040 bei rund 9,4 Prozent liegen dürfte.



Barbara Grain, Leiterin des AMS Lienz: „In Osttirol geht es immer seltener darum, Arbeitslosigkeit zu verwalten, sondern darum, passende Lösungen zu finden. Viele Betriebe suchen dringend Personal, gleichzeitig verändern sich die Voraussetzungen durch Demografie und Qualifikationsanforderungen. Unsere Aufgabe ist es, diese Lücke so klein wie möglich zu halten. Damit das gelingt, wird es für Betriebe immer wichtiger, allen erwerbsfähigen Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Ausbildungsstand oder gesundheitlicher Einschränkung, eine Chance am Arbeitsmarkt zu geben. Ebenso unerlässlich ist es, das in Osttirol noch sehr vorherrschende traditionelle Rollenbild aufzubrechen und Frauen eine prominentere Rolle in der Wirtschaft zu geben.“