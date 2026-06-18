Josef Schett von Villgrater Natur in Innervillgraten war Anfang Juni wieder einmal auf dem Weg zu seiner Almhütte auf der Oberstaller Alm. Während der Fahrt, bei der auch sein Neffe Michael mit im Wagen saß, machten die beiden eine besondere Entdeckung. „Wir haben auf einem Baum in unwegsamem Gelände einen blauen Luftballon gesehen“, erzählt Schett. Sein Neffe holte den Ballon. Dabei entdeckten die beiden ein Kärtchen, das zu einer Geburtstagsfeier der deutschen Kita „Tinzer Spatzen“ in Tinz gehörte.

Luftballon aus Thüringen landete auf der Oberstaller Alm

„Beim Googeln, wo Tinz liegen könnte, stellten wir mit großem Erstaunen fest, dass euer Luftballon eine Strecke von zumindest über 600 Kilometern zurückgelegt hat“, schrieb Schett an den „Absender“ des Ballons. Damit die Endstation auch richtig dokumentiert ist, schickte er einige Fotos nach Tinz, einem Stadtteil der deutschen Stadt Gera in Thüringen. Darauf zu sehen ist auch die kleine Lea, selbst Besucherin des Kindergartens in Innervillgraten, die die Grußbotschaft in die Kamera hielt. Josef Schett gratulierte der Kita außerdem zum Geburtstag.

Von den „Tinzer Spatzen“, den 37 Kindern der Einrichtung, kam prompt eine Antwort. „Unsere Verwaltungsmitarbeiterin Frau Stark hat uns Ihre E-Mail mit den Geburtstagswünschen und den wundervollen Zeilen weitergeleitet. Wir möchten uns dafür ganz herzlich bedanken. Unsere Kinder und meine Kollegen hatten Gänsehaut und auch ein paar Tränchen der Rührung in den Augen“, hieß es.

Schett wird die Kinder besuchen

Einige Kinder berichteten, dass sie bereits einmal in Österreich Urlaub gemacht hätten und dafür lange im Auto sitzen mussten. Umso größer sei die Freude gewesen, zu erfahren, dass die Ballonaktion so erfolgreich verlaufen ist. „Wir sagen noch einmal Danke. Sollten Sie einmal in unser schönes Thüringen nach Gera kommen, würden wir uns über einen Besuch riesig freuen“, lautete die Einladung aus Tinz.

Josef Schett ließ die Kita wissen: „Ich bin öfter auch in Ihrer Gegend unterwegs und werde mir das nächste Mal einen kurzen Besuch bei euch auf jeden Fall einplanen, da die Art, wie wir über diese große Entfernung in Kontakt gekommen sind, doch eher ungewöhnlich ist.“