Sie hat sich gewaschen, die Aufsichtsbeschwerde, die die Oppositionsliste „Gemeinsam für Matrei“ mit Fraktionsführerin Elisabeth Mattersberger am 8. Juni bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz eingebracht hat. Mehrere Punkte kommen in der 34 Seiten dicken Beschwerde vor. So geht es um die Förderung in Höhe von 1,26 Millionen Euro in Form von Erschließungskosten für die Errichtung eines Hotels der Schultz-Gruppe – einschließlich Wasser- und Kanalanschlussgebühren. 355.000 Euro waren in einem Vertrag aus dem Jahr 1994 vereinbart. Die „Matreier Liste“ mit Bürgermeister Raimund Steiner gewährte vor Kurzem aber 1,26 Millionen Euro.

„Wasserlieferungsvertrag“ aus 2010/2011.

Markus Sint von der Liste Fritz hat zur Schultz-Förderung im Mai-Landtag eine schriftliche Anfrage eingebracht. Er stellt die nicht unbegründete Frage, ob ein alter Vertrag zwischen der Gemeinde Matrei und Heinrich Schultz aus 1994 nicht wegen „Nichtgebrauch eines subjektiven Rechts“ über 30 Jahre lang verjährt wäre. Mattersberger verweist in der Aufsichtsbeschwerde nun auf einen sogenannten „Wasserlieferungsvertrag“ aus 2010/2011.

In diesem wurde in gleich zwei verschiedenen Punkten ausdrücklich ausgeschlossen, dass die Matreier Goldried Bergbahnen bei all ihren Vorhaben auch außerhalb von Beschneiungsprojekten eine Gewerbeförderung für Wasser- und Kanalanschlussgebühren bekommen darf. In diesem Zusammenhang werden von der Opposition schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister erhoben, weil man überzeugt ist, dass Steiner die Verträge kennen müsste. Die Gemeindeaufsichtsbehörde und die Tiroler Landesregierung werden von der Opposition daher aufgefordert, eingehend zu prüfen, ob dieser Beschlussteil – der über die rund 355.000 Euro an „Wirtschaftsförderung“ zum Erschließungsbeitrag hinausgeht – der Tiroler Gemeindeordnung widerspreche und daher von der Landesregierung aufzuheben wäre.

Matreier Gastwirtefamilie wird Förderung verweigert

Die Opposition führt in ihrer Beschwerde auch an: „So kann es nicht sein, dass die Matreier Liste unter Führung von Bürgermeister Raimund Steiner einer traditionsreichen Matreier Gastwirtefamilie eine einstimmig – sogar mit Vertrag – im Gemeinderat beschlossene Gewerbeförderung in Höhe von 50 Prozent zum Erschließungsbeitrag, anscheinend bis heute verweigert, während einer anderen, zwar touristisch wie infrastrukturell zweifellos sehr bedeutsamen Bergbahnengesellschaft, vertragswidrig und gegen im Gemeinderat beschlossene Richtlinien der Gleichbehandlung eine 50-prozentige Förderung ‚auf alles‘, also auch auf Wasser- und Kanalanschlussgebühren gewährt wird.“

Weiterer Gegenstand der Beschwerde sind Wassergebühren für die Beschneiung im Großglockner-Resort. Es geht um einen eindringlichen Appell an die Gemeindeaufsichtsbehörde, die Gemeinde vor allem aus Verjährungsgründen aufzufordern, möglicherweise überhaupt nicht beziehungsweise zu niedrig angegebene Wassergebühren auf Kalser und Matreier Seite des Skigebiets vorzuschreiben. Ansonsten müsse durch entsprechende Unterlagen der Finanzverwaltung lückenlos belegt werden, dass es in diesem Zusammenhang nicht zu Verletzungen von Gesetzen und Verordnungen seit der Amtsübernahme durch Steiner im März 2022 gekommen ist – und zu damit verbundenen finanziellen Ausfällen im Gebührenhaushalt sowie zu Schäden im Gemeindevermögen.

Schultz und Steiner äußern sich nicht

Die Opposition stellt fest, dass sie seit 2023, in dem Jahr, als der zweiter Beschneiungsteich im Goldried in Betrieb ging, den Bürgermeister aufgefordert hat, Gebühren und Kosten für Wasserlieferungen für die Beschneiung auf Kalser Gemeindegebiet den Kalser Bergbahnen vorzuschreiben. Von 2022 auf 2023 habe sich die entnommene Wassermenge von 177.000 auf 267.000 Kubikmeter erhöht.

Wenn es zu einer teilweisen Aufhebung des Gemeinderats-Beschlusses für die Hotelförderung der Schultz-Gruppe und zu einer nachträglichen Rücküberweisung beziehungsweise Vorschreibung von einigen hunderttausend Euros Wassergebühr an die beiden Bergbahngesellschaften kommen sollte, so möchte die Liste Gemeinsam für Matrei einerseits den Antrag stellen, damit das der Bevölkerung so wichtige Freischwimmbad fertigzustellen. Andererseits soll die oben genannte Matreier Gastwirtefamilie zu ihrer Förderung kommen. Von Heinz Schultz gab es auf schriftliches Ersuchen keine Aussage zu der Causa. Auch Bürgermeister Steiner mochte keine Stellungnahme abgeben.