Ab dem 14. Juli wird der Bezirk Lienz zur Bühne für junge Forscher: Die Sommer Uni Osttirol für Kinder und Jugendliche startet. Sie geht bis zum 1. September, wobei der Schwerpunkt in den beiden letzten Juli- sowie der ersten Augustwoche liegt. Über 50 Workshops werden angeboten. Nachdem im Vorjahr rund 420 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei waren, könnte dank des noch einmal breiter gefächerten Angebots heuer die 500er-Marke fallen. „Die Sommer Uni ist eine wunderschöne Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen Wissenschaft, Technik, Kultur, Natur, aber auch die Unternehmen vor Ort näher zu bringen“, erklärte Manuela Gritzer von der Innos GmbH bei einer Pressekonferenz im MCI Campus Lienz.

Viele Partner und Unternehmen involviert

Zur Innos und zum MCI gesellen sich weitere Partner, die die über ganz Osttirol verteilten Workshops und Exkursionen organisieren: die Junge Uni Innsbruck, das Museum Aguntum, das Haus des Wassers im Defereggental, der Verein Natopia sowie das Osttiroler Kulturnetzwerk. Fündig wurde man auch im Bereich der Unternehmen. So finden Kurse bei Loacker und bei AGEtech, aber auch in der Wirtschaftskammer Lienz statt. „Keks, Kakao & Kreation“ lautet etwa das Motto beim Waffelproduzenten in Heinfels. „Da darf auch mal geschleckt werden, es geht aber ums Lernen. Etwa, wie eine Kühlkette funktioniert“, erläuterte Projektmanagerin Gritzer den Hintergrund.

Geschäftsführerin Barbara Hassler (links) und Projektleiterin Manuela Gritzer von der Innos GmbH © Andre Schmidt

Barbara Hassler, Geschäftsführerin der Innos: „Ohne die Unterstützung der Wirtschaft und anderer Partner wäre so ein umfangreiches Programm nicht möglich.“ Dabei verwies Hassler darauf, dass die Mitarbeiter der Firmen ihre Zeit meist unentgeltlich zur Verfügung stellen, um den Kindern eindrückliche Momente zu ermöglichen. „Sie öffnen in den Betrieben die Hintertüren, um unsere zukünftigen Forscherinnen und Forscher zum Staunen zu bringen.“ Vom Feedback der Jugend würden wiederum auch erfahrene Unternehmer profitieren: „eine „Win-win-Situation“.

Kurse für sechs- bis 18-Jährige

Spannend klingende Workshops finden auch im MCI Campus statt. Seit wenigen Tagen sei man nun endlich offiziell Partner der MINT-Region Osttirol, berichtete Standortleiter Hansjörg Jaufenthaler. „Code den Roboter“, „Seife, Cola & Schwarze Magie“ sowie „Kleine Helden, große Wirkung“ heißen die Kurse, in denen zum Beispiel gezeigt wird, wie aus Aktivkohle Seife entsteht oder welche Rolle Mikroorganismen für unsere Zukunftssicherung spielen.

Gastgeber Jaufenthaler betonte, dass ihm der Name „Sommer Uni“ (statt vormals Kinder-Sommer-Uni) wichtig sei, um auch eine ältere Zielgruppe anzusprechen. Tatsächlich reicht die angesprochene Altersspanne von sechs bis 18 Jahren, wobei je nach Kurs die Altersgruppen variieren. Die Kosten sind überschaubar. „Wir haben sie mit fünf Euro pro Kurstag bewusst niedrig angesetzt, um niemanden auszugrenzen“, erläuterte Claudia Moser, interimistische Leiterin des archäologischen Parks und Museums Aguntum.

Hoher Anteil an Mädchen in den Kursen

Gemeinsam mit Christof Schett vom Kulturnetzwerk vertrat Moser die Sparten Kunst, Kultur, Natur und Archäologie, die mit Angeboten auf Burg Heinfels, auf Schloss Bruck, in Aguntum oder auch in der Deferegger Heilwasserwelt in der Ferienzeit vertreten sind. In der Römerstadt starten dabei erstmals reine Mädchenkurse. Und das zum Thema „Roboter bauen und programmieren mit Lego Education Spike“. Der Kursleiter hätte moniert, dass in den Vorjahren „die Burschen zu dominant“ waren, berichtete Moser. Nicht in der Anzahl, sehr wohl im Auftreten.

Generell war der weibliche Anteil im Vorjahr jedoch hoch, sogar zu den MINT-Kursen (also in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) kamen laut der Innos mehr Mädchen als Jungen.

Von links nach rechts: Hansjörg Jaufenthaler (MCI Campus Lienz), Claudia Moser (Aguntum), Manuela Gritzer und Barbara Hassler (beide Innos) sowie Christof Schett (Kulturnetzwerk) © Andre Schmidt

Ameldung ab sofort online möglich

Die Anmeldung zu den Workshops ist aber sofort unter www.innos.at möglich. Nachdem im Vorjahr mehr oder weniger geordnetes, dezentrales Chaos aus E-Mail-, Telefon- und Online-Anmeldung herrschte, läuft diesmal alles über eine Adresse. Zeiten, Kosten, Ort, Teilnehmeranzahl und Warteliste sind gebündelt einsehbar. Wichtig ist den Organisatoren dabei, dass es sich bei der Sommer Uni Osttirol nicht um eine Ferienbetreuung handelt, dennoch um eine Abwechslung zum starren Schulalltag. Gritzer: „Man darf fragen, man darf ausprobieren. Deswegen ist die Sommer Uni so eine lässige Sache: um Dinge zu begreifen – indem man sie angreift.“