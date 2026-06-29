Ganz Tirol schwitzt. Und es wird noch heißer. Die Temperaturen kletterten am Wochenende sogar auf knapp 39 Grad in Innsbruck. Anlässlich dieser Hitzewelle hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace österreichweit die Hitzebelastung in 80 Städten (ab 10.000 Einwohnende) im Hinblick auf deren Grünflächenanteil untersucht. Die Analyse zeigt: Sechs Städte litten 2025 unter sehr großer Hitzebelastung, weitere 21 unter großer Belastung.

Ein schlechtes Zeugnis erhielt auch die Sonnenstadt Lienz. Laut den Ergebnissen der Studie sei die Bevölkerung einer mittleren Hitzebelastung ausgesetzt. „Lienz hat mit 25 Hitzetagen im vergangenen Jahr zwar weniger Hitzetage als beispielsweise Spittal, steht jedoch was Grünflächen angeht mit mageren 18,9 Prozent im Stadtkern noch schlechter dar“, fasst Melanie Ebner zusammen. Sie ist bei Greenpeace Österreich Expertin für Boden- und Naturschutz. Zum Vergleich: Der Stadtkern von Spittal weist einen Grünanteil von 32,2 Prozent auf. Die Klimakrise treibe die Temperaturen massiv nach oben. „Diese Entwicklung ist brandgefährlich, da extreme Hitze vor allem für Schwangere, kranke Menschen, Kinder und ältere Generationen eine immense gesundheitliche Belastung darstellt“, mahnt die Expertin.

Melanie Ebner ist bei Greenpeace Österreich Expertin für Boden- und Naturschutz © Mitja Kobal/Greenpeace

Hitzeschutz muss geschaffen werden

Bäume und Grünflächen seien das beste Mittel gegen Hitze. „In zahlreichen Städten in Österreich wird es oft unerträglich heiß. Beton und Asphalt verstärken diesen Effekt“, sagt Ebner. „Bäume, Hecken und Blühflächen kühlen ihre Umgebung spürbar. Allein aus diesem Grund muss in den betroffenen Gemeinden dringend nachgebessert, entsiegelt und gezielt begrünt werden, um für die Menschen vor Ort einen effektiven und lebenswichtigen Hitzeschutz zu schaffen.”

„Das Ergebnis sollte differenziert betrachtet werden“, meint Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, als sie von den Ergebnissen der Studie hört. „Nicht jede Fläche kann kurzfristig entsiegelt oder begrünt werden“, so Blanik weiter. Auf die Frage, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden oder noch geplant sind, um die Hitzebelastung zu minimieren, antwortet die Bürgermeisterin: „Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit an mehreren Ansätzen. Ein zentraler Baustein ist die ‚Grüne Infrastruktur‘. Darunter verstehen wir Bäume, Sträucher, Grün- und Freiflächen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das Grünraummanagement als Instrument zur Klimawandelanpassung. Dabei werden die öffentlichen Grünflächen analysiert, kartografisch erfasst, ökologisch bewertet und Maßnahmen priorisiert. Dazu kommt das Pilotprojekt ‚Schwammstadt‘, bei dem an Methoden gearbeitet wurde, damit Stadtbäume bessere Wachstumsbedingungen erhalten und Regenwasser effizienter genutzt werden kann.“

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik: „Das aktuelle Ergebnis ist daher ein Auftrag, diesen Weg konsequent fortzusetzen.“ © Brunner-images

Ergebnis ist ein Auftrag

Blanik gibt jedoch zu bedenken, dass in einer kompakten Innenstadt der verfügbare Raum begrenzt ist. „Jeder zusätzliche Baum, jede Entsiegelung und jede neue Grünfläche muss mit Leitungen, Zufahrten, Veranstaltungen, Barrierefreiheit, Denkmalschutz, Pflegeaufwand und Kosten abgestimmt werden“, verdeutlicht sie.

Hinzu komme, dass viele Maßnahmen erst mittel- bis langfristig wirken. „Ein neu gepflanzter Baum spendet nicht sofort denselben Schatten wie ein alter, vitaler Baumbestand. Deshalb ist es besonders wichtig, bestehende Bäume zu erhalten.“ Lienz könne die Hitzebelastung nicht von heute auf morgen beseitigen, aber Schritt für Schritt daran arbeiten, öffentliche Räume klimafitter, grüner und angenehmer zu machen. „Das aktuelle Ergebnis ist daher ein Auftrag, diesen Weg konsequent fortzusetzen und bei künftigen Projekten noch stärker auf Beschattung, Entsiegelung, Grünräume und Wasserhaushalt zu achten“, verspricht die Bürgermeisterin.