Es ist ein „Goal“, das der gebürtige Lienzer Peter Hafele (43) landete. Er stellt das Brot für die österreichische Nationalelf her, die zurzeit im Hotel Carlton Ritz in Santa Barbara (Kalifornien) logiert. Zu diesem Treffer kam er ganz überraschend. „Das Hotel hat wohl im Internet jemanden gesucht, der österreichisches Brot herstellt“, erzählt Hafele. Und bei ihm ist man fündig geworden, über seine Website.

„Das Carlton Ritz hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich es mit dem speziellen Brot beliefern möchte“, lässt er wissen. Das sei für ihn gar keine Frage gewesen: „Wenn das Carlton Ritz fragt, kann man nicht Nein sagen.“ Innerhalb von drei Wochen sollte er das Gebäck mehrmals ins Hotel bringen. Das bedeutet für ihn jedes Mal rund 158 Kilometer (98 Meilen) Hinfahrt. „Jeden vierten Tag fahre ich hin, ich bin wirklich happy.“

Backstube mit Meerblick

Hafele: „Zuerst habe ich gar nicht gewusst, für wen die Lieferungen sind. Erst mein Vater in Lienz hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das österreichische WM-Team in diesem Hotel untergebracht ist.“ Rund 300 Brötchen hat er bisher angeliefert. Dabei kam es auch zu Fotoshootings mit dem österreichischen Rechtsaußen Patrick Wimmer und mit dem Verteidiger Stefan Posch. Auch Martin Rinderer, den Ernährungsberater der Elf, hat Hafele getroffen.

Stefan Posch hat der Osttiroler auch getroffen © KK/Privat

In die USA verschlagen hat es Hafele schon vor Jahren. 2017 hat er seine Zelte in Santa Monica, westlich von Los Angeles, direkt am Meer, aufgeschlagen. Nach dem „sesshaft werden“ hat er eine Zeit lang in einem Café gearbeitet. Mit seinem Bruder Paul begann er damit, Brot zu backen – Brot, wie man es in Österreich bekommt und vorerst für den Eigenbedarf. So richtig los ging es mit dem Backen in der Corona-Zeit. Den Job im Café hat Hafele aufgekündigt. Er konzentrierte sich voll und ganz auf Hefe, Sauerteig, Mehl und Körndln. „Es hat mir Spaß gemacht“, sagt der gelernte Tontechniker.

Zwischen Backofen und Rockmusik

Schon bald belieferte er Cafés und Privatabnehmer mit seinen Brötchen. Bestellen kann man über ein kleines Webportal. Paul ist inzwischen nach Georgia gezogen. Und man glaubt es kaum: Hafele bäckt in seiner 80-Quadratmeter-Wohnung. Er hat ein zertifiziertes Home-Baking-Business mit zwei Backöfen und einem Gärkasten. Viele Zusätze hat er, um originales österreichisches Brot zu backen: Dinkel, Roggen dunkel und hell, Vollkornweizen, normales Weizenmehl und glutenfreies Mehl. Auch Kekse wie Linzer Augen kommen aus seinem Ofen, ebenso wie Semi-Dolci ähnlich den italienischen Amarettinis. Für ein Kaffeehaus stellt er zusätzlich vegane Produkte wie Muffins her.

Peter Hafele mit Patrick Wimmer vor dem Carlton Ritz © KK/Privat

Die Auftragslage ist gut. Hafele denkt darüber nach, etwas zu mieten, um größer zu werden. „Es ist eine Gratwanderung, denn oft sind die Öfen zu klein, vor allem, wenn große Brote gebacken werden“, lässt er wissen. Gerade mit dem Carlton Ritz hat er einen wichtigen Kontakt gefunden. Wenn er nicht gerade knetet und formt, ist Hafele leidenschaftlicher Musiker. Mit „teeth like diamonds“ hat er eine neue Rock-Band. Im berühmten Viper Room am Sunset Strip in Santa Monica hat die Formation am 11. Juli einen großen Auftritt.