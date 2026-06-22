Rot-weiß-rot folgt rosa. Nachdem am Freitagabend im Aguntstadion die rauschende Felix-Gall-Party rund um und mit dem Giro d‘Italia-Zweiten stieg, rüstet sich die Marktgemeinde Nußdorf-Debant zur nächsten XXL-Veranstaltung: Am Abend findet das größte Osttiroler Public Viewing zum WM-Schlagerspiel zwischen Österreich und Argentinien statt. Das Motto des Events: „Alpenmessi versus Lionel Messi“ – passend zum Interview-Spruch von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic, der den 1,69 Meter messenden Superstar aus Argentinien als den „Größten aller Zeiten“ bezeichnete.

Beste Sicht auf 32-Quadratmeter-Leinwand

Zum Public Viewing laden der FCWR Nußdorf-Debant, die Marktgemeinde sowie der Tourismusverband Osttirol. Ganz pragmatisch hat man im Aguntstadion die für den „Giro del Gall“ aufgebaute, stolze 32 Quadratmeter messende Mega-Leinwand samt Beschallung gleich stehen lassen. Für beste Unterhaltung ist also gesorgt. Zur Gall-Feier samt landestypischem Empfang kamen übrigens rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Man darf gespannt sein, ob Rangnicks Kicker die Tribüne ebenso füllen wie Osttirols Radheld. Vor zwei Jahren, beim damals in der Debanter Tennishalle organisierten Public Viewing zur Fußball-EM, war die Stimmung jedenfalls prächtig:

Kostenfreier Eintritt ins Stadion

Los geht es zum zweiten WM-Vorrundenspiel in der umkämpften Gruppe J und im gigantischen Dallas Stadium in Texas um 12 Uhr Ortszeit, in der Debant ist hingegen ab 17.30 Uhr Einlass. Ankick ist dann um 19 Uhr MESZ. Für Getränke und das leibliche Wohl ist selbstredend gesorgt, der Eintritt ist frei.