Es klang nach einer herzenswärmenden, nach einer friedensstiftenden Geschichte. Sie endete im Gegenteil. Im Herbst des Vorjahres berichtete die Kleine Zeitung über eine beispielhafte Aktion von Hartmut Hedenig aus Köttmannsdorf bei Klagenfurt. Der begeisterte Bergsteiger und Hobbyhandwerker hatte zwei prachtvolle Gipfelkreuze angefertigt, eines geziert von einem Edelweiß, eines mit einer Friedenstaube. Der Kärntner ließ alle wissen, dass er ein „Platzerl auf einem Berg“ für seine Kunstwerke suchen würde. Kostenfrei, beim Aufstellen würde er sogar helfen, so der 49-Jährige, der hauptberuflich in einem Entsorgungsbetrieb arbeitet. „Es war einfach unglaublich, zehn Minuten nachdem der Bericht auf der Homepage der Kleinen Zeitung war, läutete schon mein Handy", berichtete Hedenig.

Alle wollten das Kreuz, 40 Anrufe am ersten Tag

40 Leute hätten alleine am ersten Tag angerufen. Der schnellste war Hanspeter Webhofer. Der umtriebige Osttiroler ist Filialleiter-Stellvertreter der Sparkasse Sillian und Obmann des Bezirks Lienz im Tiroler Skiverband, dem Skiclub Hochpustertals sowie der Sportunion Strassen. Für Letztere umwarb er das Friedenssymbol. Mit Erfolg: „Er bekommt mein Kreuz mit der Taube. Sie wollen das unbedingt in Osttirol", sagte Hedenig damals. Der Ort stand ebenso schnell fest. Am Kühegg auf 2253 Meter Seehöhe – der buchstäbliche Höhepunkt der Gemeinde Strassen im Pustertal – sollte das fast zwei Meter hohe Kreuz seine Heimat finden. „Das ist ein Gipfel gegenüber von den Dolomiten und nahe der Grenze zu Südtirol. Ein wunderschöner Platz für eine Friedenstaube", war Hedenig begeistert.

Der Obmann der Sportunion ging mit Feuereifer an das Projekt heran. Webhofer trommelte Freiwillige zusammen, um das Friedenskreuz zu seinem Bestimmungsort zu tragen. Ganz im Sinne der Tradition. „Alle mit denen ich in der Gemeinde gesprochen habe, waren begeistert. Etliche Helfer haben sofort ihre Mithilfe angeboten." Mit den Grundeigentümern, der Agrargemeinschaft Fronstadler Alm, suchte man ebenfalls frühzeitig das Gespräch: „Deren Obmann zeigte sich eigentlich angetan, sagte aber, dass er es nicht allein entscheiden könne“, so Webhofer nun gegenüber der Kleinen Zeitung. Als Sportunion Strassen stellte man also das offizielle Ansuchen an die Alminteressenschaft, das Kreuz auf eigene Kosten aufzustellen. „Wir dachten, das wäre eine reine Formsache."

Agrargemeinschaft sagte „Nein“ zum Kreuz

Das war es nicht, denn in einer Sitzung Mitte Mai wurde das Ansuchen von der Agrargemeinschaft um Obmann Michael Mayr mehrheitlich abgelehnt. Webhofer: „Ich habe dann drei, vier Mal versucht, ihn am Telefon zu erreichen. Als ich es geschafft hatte, gab er mir keinen offiziellen Grund an.“ Als Bedenken der Gemeinschaft nannte Landwirt Mayr, der auch Gemeinderat von Strassen ist, jedenfalls ein bestehendes Almkreuz, an dem einmal im Jahr eine Messe stattfinden würde. Laut Webhofer befindet sich dieses aber rund 500 Meter Luftlinie entfernt auf einem Hügel oberhalb der Almhütte, jedoch nicht am Gipfel. Ein weiteres Argument war, dass man vom Kühegg nicht nach Strassen hinab sehen würde. „Von vielen Gipfelkreuzen sieht man nicht auf die Heimatgemeinde", wundert sich Webhofer. Dann hätte es noch geheißen, ein Eisenkreuz sei dort generell unpassend. Webhofer: „Der eine mag lieber ein Holzkreuzl, der andere eines aus Eisen, der nächste keine Taube. Die ganzen Argumente sind für mich nicht nachvollziehbar."

Hanspeter Webhofer ist Obmann der Sportunion Strassen © Andre Schmidt

Inzwischen hat Webhofer resigniert. Es hätte wohl noch einen zweiten Gipfel in der Umgebung gegeben, doch hier wäre die nächste Tagung der dort zuständigen Agrargemeinschaft erst im Herbst gewesen. So lange wollte er Kreuzstifter Hedenig nicht hinhalten. Die Strassener haben das Kreuz nach Kärnten retour gegeben, der Hobbykreuzbauer hat es wiederum an den Zweitinteressierten weitergereicht. Auf dem Annahütten-Sattel am Mittagskogel, dort wo einst die abgebrannte Annahütte auf rund 1600 Meter Seehöhe oberhalb des Faaker Sees thronte, wird die Taube landen. „Dass es nicht in Osttirol geklappt hat, ist ewig schad’“,so Hedenig am Telefon. „Das wäre ein toller Ort gewesen.“

Hartmut Hedenig hat noch ein zweites Gipfelkreuz gefertigt – mit Edelweiß statt Friedenstaube © privat

Auch Webhofer trauert dem Ganzen hinterher: „Ich denke es wäre eine schöne Sache gewesen, dieses Friedenskreuz am höchsten Punkt von Strassen und an der Gemeindegrenze zu Außervillgraten aufzustellen.“ Zunächst wollte er sich auch nicht an die Öffentlichkeit wenden, tat es dann via Facebook dennoch: „Ich finde, dass sich die Agrargemeinschaft mit ihrer Entscheidung auseinandersetzen sollte.“ Deren Obmann Mayr ließ eine Anfrage der Kleinen Zeitung unbeantwortet.