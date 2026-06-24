Mit ihrem Sieg beim kärntenweiten Businessplanwettbewerb hat sich ein Team der 2E Industrie-HAK Althofen für den Bundeswettbewerb in Wien qualifiziert. Austragungsort war das Bank Austria-Center am Kaiserwasser, wo sich die besten Teams aus ganz Österreich einer hochkarätigen Jury präsentierten.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden sowohl der schriftliche Businessplan als auch ein dreiminütiger Pitch bewertet. Vor rund 40 Jurymitgliedern sowie etwa 200 Besucherinnen und Besuchern stellte das Team sein Projekt „Wattguard“ vor und überzeugte mit einer klar strukturierten und professionellen Präsentation.

Auch von Seiten der Jury erhielt das Projekt großes Lob. Thomas Übellacker, Co-Founder von Digicust, betonte: „Ich habe in der Praxis bereits viele Businesspläne gesehen – ein Konzept dieser Qualität findet man nicht oft.“ Ergänzend hob er die strukturierte Aufbereitung, die klare Darstellung der Produktidee sowie die fundierte Auseinandersetzung mit Zielgruppe, Wettbewerb, Preisgestaltung und Vertrieb hervor. Besonders positiv bewertet wurden zudem die detaillierte Produktbeschreibung und die nachvollziehbare Finanzplanung.

Auch Professorin zeigt sich stolz

Neben der schriftlichen Ausarbeitung überzeugte das Team auch mit seiner Präsentationsleistung. Betreuungslehrerin Marlene Brunner-Wogrin zeigte sich stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler: „Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Idee mit großer Souveränität und Klarheit präsentiert. Es erfordert Mut, ein eigenes Konzept vor einem so großen Fachpublikum überzeugend zu vertreten. Umso erfreulicher ist es, mit welchem Engagement, Selbstbewusstsein und fachlicher Kompetenz das Team aufgetreten ist.“

Mit diesem Erfolg unterstreicht die HAK Althofen die konsequente Förderung unternehmerischer Kompetenzen. Der Wettbewerb bietet den Schülerinnen und Schülern eine wertvolle Möglichkeit, ihr Wissen praxisnah anzuwenden und wichtige Erfahrungen für ihre weitere Ausbildung zu sammeln.