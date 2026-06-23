Wenn ein Hund einzieht, ist die Freude oft riesig. Doch wenn der Welpe nicht zur Ruhe kommt, der Junghund an der Leine zieht oder Begegnungen mit anderen Hunden zum Kraftakt werden, weicht die Euphorie schnell der Ernüchterung. Genau hier wollen Silvana Klammer und Sarah Ressmann helfen. Mitte Mai haben die beiden „Klammer & Ressmann Hundetraining“ gegründet. Ihr Ziel ist kein perfekt funktionierender Hund, sondern ein Alltag, der für Mensch und Tier entspannter wird. „Wir haben selbst mit unserem Hund Training gebraucht und dadurch Lebensqualität bekommen“, sagt Klammer. „Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Hund stressfrei unterwegs zu sein.“

Sie gibt es nur im Team

Klammer (29) ist hauptberuflich in der Industrie tätig und lebt mit Jack Russell Terrier Jimmi in Villach. Sarah Ressmann (28) lebt mit Labrador Hündin Lana in Ledenitzen und arbeitet hauptberuflich als Sozialpädagogin. Der Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit war länger geplant. Im vergangenen halben Jahr absolvierten sie eine praxisnahe Ausbildung in Oberösterreich.

Das Hundetraining soll zu einem entspannten Miteinander führen zwischen Hund und Halter © IMAGO/Ilya Moskovets

Training beginnt oft beim Menschen

Ihr Angebot richtet sich an Welpen, Junghunde und erwachsene Hunde. Meist startet es mit einem Telefonat über Vorgeschichte und Problem. Danach folgen Einzelstunden zu Hause oder an Orten des Alltasgs. Gruppenstunden sollen Erlerntes festigen.

Häufig geht es um Rückruf, Leinenführigkeit und Hundebegegnungen. Entscheidend sei Körpersprache zu lesen und Training individuell anzupassen. Genauso wichtig sei der Blick auf den Halter. „Es kommt oft vor, dass man eigentlich den Menschen trainiert“, sagt Klammer. Viele würden ihren Hund vermenschlichen. Dabei brauche es klare Regeln. „Es ist ein Schwarz-Weiß-Prinzip. Entweder er darf etwas oder nicht.“ Grundsätzlich könne jeder ein guter Hundehalter sein, sagt Klammer, aber Geduld und Ehrlichkeit seien Voraussetzung.