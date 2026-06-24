Große Tage mit aufsehenerregenden Erfolgen haben die Grazer Tanzsportklubs hinter sich: Am Wochenende stiegen im Grazer Raiffeisen Sportpark die Graz Open, ein großer internationaler Latin und Standard-Tanz-Bewerb, bei der der UTSC Dance Unity gemeinsam mit Let‘s Dance Graz als Mitveranstalter fungierte. „Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten“, freut sich Julia Kaufmann vom Dance Unity.

Sportlich haben die Grazer Formationstänzerinnen fast schon ein Abo auf Spitzenplätze bei nationalen Bewerben. Bei den Staatsmeisterschaften Anfang Juni in Linz gewann in der Allgemeinen Klasse Solo Latein Formation das A-Team der UTSC Danceunity – gefolgt von den „Divas“ des Lokalrivalen „Choice Styria“. Das „Dance Unity“ belegte aber auch noch den dritten Platz. Zusätzlich konnten die Grazer Clubs noch weitere Top 10-Platzierungen abräumen.

Im Junioren-Bewerb belegte das Junioren A-Team „Divas“ des UTSC Choice Styria den ersten Platz, die „Sweeties“ desselben Klubs wurden Dritte. Das Senioren A-Team, die „Hot Latin Moms“, gewannen den Senioren-Bewerb.

Graz ist Hochburg bei den Solo-Formationen

Graz sei ein bisschen die Hochburg des Solo-Formationstanzes geworden, bei dem die Formationen nur aus Damen bestehen, sagt „Choice Styria“-Trainerin Maya Pratl. „Vielleicht weil es in der Steiermark schwieriger ist, Herren als Tanzpartner zu finden.“ Dem stimmt Kaufmann vom „Dance Unity“ zu. „Aber wenn sich einmal Burschen zu uns ,verirren‘, taugt es ihnen meistens sehr.“ Teil des Erfolgs sei, dass sich die Grazer Klubs früh den Fokus auf den Solo-Formationstanz gelegt haben, „während er bei anderen Vereinen nur so mitläuft“. Das Dance Unity hat rund 500 Mitglieder, bei Choice Styria sind es laut Pratl ungefähr 300. „Die meisten sind Kinder und die Mamas, aber auch Papas, muss man gerechterweise sagen.“ Der Aufwand für den Erfolg ist beträchtlich: „Wer gut sein will, trainiert drei- bis viermal die Woche, vor Meisterschaften fast täglich.“

Auch finanziell ist einiges zu stemmen – die Kosten für Organisation, Reisen und Kleider sind hoch. „Über Sponsoren würden wir uns sehr freuen“, erklären beide Trainerinnen. Erst kürzlich war die EM in Griechenland, die nächste große Aufgabe wartet aber schon: Im November entsendet der UTSC Choice Styria zwei Teams zur WM nach Guadalajara in Spanien. Das Dance Unity arbeitet derzeit intensiv an neuen Choreografien für die Formationstänzerinnen: „Das A-Team werden wir sicher entsenden“, sagt Kaufmann. „Ob es sich für zwei Teams ausgeht, werden wir sehen.“