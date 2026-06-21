Es gab Jahre, da meinte es Petrus nicht so freundlich mit den Teilnehmenden bei der Alpentour. Regen und Kälte sorgten für zusätzliches Salz in der ohnehin schon würzigen Suppe, die in Schladming von Gerhard Schönbacher seit 17 Jahren serviert wird. Bei der insgesamt 27. Auflage des Rennens blieben die Schleusen des Himmels an allen vier Tagen geschlossen und so galt es bei Prachtwetter in der Hitze vier starke Tage auf dem Bike zu haben. Hervorragend gelang das zwei Deutschen: Tanja Priller und Jakob Hartmann übernahmen auf der ersten von vier Etappen die Führung und hielten sie bis zum Schluss. Priller gewann sogar alle vier Etappen.

Bei den Herren vermasselten Hermann Pernsteiner und Tim Smeenge (NED) mit den Plätzen eins und zwei im finalen Bergzeitfahren dem Gesamtsieger eine perfekte Alpentour. Mit dem Tagessieg erlangte Titelverteidiger Pernsteiner unter dem Dachstein zumindest eine kleine Genugtuung. „Am Ende hat es wieder gut gepasst. Die Beine sind besser geworden, leider lief der Auftakt der Tour nicht so nach Wunsch“, sagt Pernsteiner, „das Bergzeitfahren liegt mir einfach, von dem her bin ich sehr glücklich, dass es so gepasst hat. Die Einteilung war perfekt und ich konnte am letzten Kilometer noch einmal richtig pushen.“ Jakob Reiter (OÖ) war als Fünfter bester Österreicher im Gesamtklassement.

Bei den Frauen lief es noch besser aus rot-weiß-roter Sicht: Nina Mosser und Bianca Somavilla (T) belegten die Plätze hinter der deutschen Siegerin. „Es war eine neue Erfahrung, mein erstes Etappenrennen. Ich bin mega happy, dass ich Zweite geworden bin“, sagt die in Kärnten geborene und in Graz lebende Mosser. „Der Körper reagiert jeden Tag anders, man fühlt sich anders. Aber das geht allen so. Man kann einfach nur von Tag zu Tag das Beste geben.“ Nun gilt die volle Konzentration wieder ihrem sportlichen Spagat aus Doktoratsstudium in Sportwissenschaften und dem Radfahren. „Es sind ungefähr 20 Stunden Studium und 20 Stunden Radfahren pro Woche. Das geht sich gut aus und ich lerne hier ja auch, wie der Körper reagiert.“ Parallel zu ihren Einsätzen im Marathon-Sport ist sie mit ihrer Doktorarbeit im adaptiven Radsport tätig und arbeitet mit Menschen mit Behinderung. „Daher habe ich noch einmal einen ganz anderen Einblick, mit dem man den Sport von einer anderen Seite kennenlernt und was Bewegung wirklich bedeutet. Dementsprechend schätzt man umso mehr, was man selbst kann – und was man anderen Menschen geben kann.“

Manuel Pliem und Thomas Garber (links) © Peter Maurer

Während Mosser zum ersten Mal am Start stand, ist Manuel Pliem quasi ein Stammgast bei der Tour. „Es war eines der ersten Rennen, das ich vor 20 Jahren gefahren bin“, sagt der Altausseer, der zum ersten Mal im Zweierteam („Humanpwr“) gefahren ist und mit dem Südweststeirer Thomas Garber auch gewann. „Da muss man immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf den Partner und kann nicht nur sein eigenes Ding machen. Das macht es auch so speziell.“ Speziell auf die Hitze zugeschnitten war auch die Vorbereitung des Duos. „So ein Wetter ist mir 100 Mal lieber als der Regen“, sagt der Wieser Garber, „und man kann sich mit einem Hitzetraining schon sehr gut vorbereiten.“