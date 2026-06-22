Carolina Thompson fiebert dieses Jahr ganz besonders bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit. Als gebürtige Argentinierin konnte sie es kaum erwarten, ihr Heimatland bei der WM spielen zu sehen. Das 3:0 über Algerien war ein erstes Ausrufezeichen.

Seit neun Jahren wohnt sie in Kärnten und betont deshalb ganz klar: „Mein Herz schlägt für beide Länder.“ Ursprünglich ist die 35-Jährige in Buenos Aires aufgewachsen, entschied sich jedoch vor mehr als zehn Jahren für einen Tapetenwechsel. Als Au-pair zog es sie nach Europa, wo sie zuerst ein Jahr in Deutschland verbrachte. Danach ging sie nach Wien, wo sie jedoch nicht allzu lange blieb.

Der Liebe wegen ist sie schließlich nach Kärnten gezogen, ein Bundesland, das ihr Herz erobert hat. „Ich habe mich nicht nur in einen Kärntner, sondern auch in Kärnten verliebt“, erzählt die Lehramtsstudentin. Neben dem Studium ist sie als Model tätig, wobei sie häufig Unterstützung von Michael Breschan, einem professionellen Fotografen, bekommt.

Freizeitmodel

In ihrer Freizeit arbeitet Carolina Thompson als Model © Lajla Jakupovic

Ihre Heimat Argentinien, besonders Buenos Aires, hat sie in den ganzen Jahren nie vergessen. Alle zwei Jahre besucht sie das Land, da dort noch Freunde und Familie leben. Das Freizeitmodel beschreibt Argentinier als Herzensmenschen mit viel Temperament. „In Argentinien ist jeder offen, aber auch sehr laut“, unterstreicht sie.

Fußball habe in dem Land einen einzigartigen Stellenwert. Es zählt zu den größten Fußballnationen der Geschichte, was auch tagtäglich ausgelebt wird. „Fußball ist in Argentinien wie eine Religion“, betont die Villacherin deutlich. Nachdem Argentinien die WM 2022 gewonnen hatte, brach absolute Party-Stimmung im Land aus. Tagelang wurde gefeiert, getanzt und gesungen. Laut eigenen Aussagen waren über fünf Millionen Fans auf den Straßen und ließen das Land hochleben.

Im Mittelpunkt stand selbstverständlich der achtfache Weltfußballer Lionel Messi. „Messi ist wie ein Gott in Argentinien“, beschreibt die Fußballbegeisterte. Selbst verfolgt sie den Sport seit ungefähr 15 Jahren und hat damit Messis Werdegang stets beobachtet. Für das Bodypainting-Model ist er ihr „absoluter Lieblingsspieler“. Besonders mag sie seine familiäre Art, die auch in der Nationalmannschaft gepflegt wird.

„Österreich hat Potenzial“

Thompson ist aber auch vom österreichischen Nationalteam begeistert. „Österreich hat enorm viel Potenzial“, hält sie fest. Als Fan ist sie immer präsent und hat auch das Auftaktspiel gegen Jordanien verfolgt. Die kommende Partie gegen Argentinien plant sie beim Public Viewing zu sehen. Dadurch, dass Argentinien amtierender Weltmeister ist, schätzt sie Österreichs Chancen als schwierig ein. „Argentinien wird gewinnen, glaube ich, aber mit dem richtigen Selbstvertrauen ist alles machbar“, betont die 35-Jährige.

Für Argentinien und für Österreich

Für Thompson ist Fußball mehr als nur eine Sportart, es ist eine „universelle Sprache, die verbindet“. Sie findet es gut, dass die WM in drei Ländern stattfindet, weil dadurch viele unterschiedliche Nationen miteinander verbunden werden. Am Montag wird Carolina Thompson jedenfalls mitfiebern – für Argentinien, für Österreich und für die besondere Verbindung zwischen den Ländern.